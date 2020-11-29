產業追蹤／企業華麗轉身 跟上新時代

企業的生命發展如同企業發展的生命周期，從追求期、嬰兒期、學步期、青春期、壯年期與穩定期。很多企業一旦到達穩定期就安逸與自滿，很容易在沒有轉型與成長情況下，就落入官僚期而走入死亡。如何開啟企業第二曲線是各企業需嚴肅以待的問題。

一個企業的生命周期在萌芽時期以快速成名最重要，此時產品服務領先策略、強大知名度與核心能量建置為重點；在成長時期以提高產品市場占有率為主，厚植業務、通路實力與經濟規模投資；在成熟期以管理利潤為核心，產品與服務汰弱留強、提升差異化創新並嚴格管控成本為主。在成熟期後，面對下一波發展，則需要核心能力重組、產品服務快速上市、標竿新創技術領先公司與組織彈性，也就是再創第二條曲線。

以目前新科技變化快速，數位轉型時代來臨，每個企業均將面臨新一波挑戰，不變已無法跟上時代挑戰，恐有面臨淘汰出局的命運。

而企業如何在新的第二條曲線的挑戰中存活？產品市場矩陣圖就是一個可以解決困境的好作法。若將產品劃分為新產品與現有產品，將市場劃分為新市場與現有市場，如此可以形成一個產品市場矩陣圖。在現有的產品對現有市場中就是市場滲透，在新產品對現有市場就是新產品發展，在新市場對現有的產品中就是新市場發展，如果是新產品對新市場就是多角化發展。

以市場滲透主要是更多的使用者、更多的使用量、更高的使用頻率以及找到新的用途；在新市場的發展部分可以分為地區市場開發以及市場區隔的開發；另外，在新產品發展部分，包括第二代、第三代新產品開發，以及現有產品改良與改進；至於多角化部分，可以區分哪些相關多角化與非相關多角化，進行新領域的擴張。

以阿里巴巴為例，現有產品與現有市場是淘寶網、天貓、支付寶與阿里雲服務；新產品發展是釘釘移動辦公室、芝麻個人信用評分服務；新市場發展則是新加坡阿里雲、農村淘寶服務中心；至於多角化策略則是阿里內容平台、阿里健康與新零售革命。阿里巴巴以現有產品與現有市場為核心，逐步推向新產品發展，新市場發展與多角化發展。

企業面對新環境的變化，都須重新定位，以電子鍋公司為例，傳統家電企業／提高銷售量獲取利潤，轉型至科技公司－專利技術發展、壓力電子鍋、壓力調節閥；需再升級為網路公司「電子鍋聯網」，與其他設備相連，App找到食譜、網上社區交流、手機操控電子鍋。

升級為大數據公司是每天幾點做飯、喜歡吃甚麼米、喜歡的米是硬還是軟、住在哪地區、這地區的人吃甚麼米？消費者使用習慣／個人與集體分析。

最後再華麗轉型為精準管道公司－1 000萬個使用者喜歡吃甚麼？App中可透過競價排名賣米，還可銷售其他相關產品。透過資料分析出每個使用者最喜歡用哪個牌子的產品，就可以實現精準推送。

面對這一波AI、大數據、IoT、區塊鏈、O2O、數位轉型等變革，大型企業更是面臨挑戰，也唯有面對變局，增加核心能量，改變過去新產品開發以供給端為主，變成C2M（Customer to Manufacture）為主；改變過去以實體通路為主，轉變以實虛整合；改變過去以中國大陸為主力思維，變成國內與東南亞市場為主；在後疫情時代食品與餐飲的需求變化與通路端的變化，亦帶來機會也帶來威脅，都需省思與體會，以開創新局。