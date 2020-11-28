快訊

【故宮改制1】故宮降格改隸文化部？藍綠前院長都反對

避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向

經濟反彈帶動聖誕送禮商機 法國精品餅乾備貨增3成

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
La trinitaine 法國布列塔尼餅乾不僅有傳統的紅綠設計聖誕禮盒，獨特的藍色禮盒更顯時尚，也成品牌的另一大特色。 圖／La trinitaine提供
La trinitaine 法國布列塔尼餅乾不僅有傳統的紅綠設計聖誕禮盒，獨特的藍色禮盒更顯時尚，也成品牌的另一大特色。 圖／La trinitaine提供

國內經濟強勁反彈，國人出不了國，只好留在國內消費，也帶動節慶送禮商機。精品餅乾La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，為迎接2020聖誕，今年不僅增加聖誕系列禮盒款式的選擇，整體備貨量更較去年提升3成，金融業、醫療器材業的百盒大單也已陸續湧現。

La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，以嚴選天然奶油、頂級鹽之花等百分之百法國食材，並遵循法國傳統手工技法製成而聞名，帶有鹹奶油味的三大經典餅乾—原味薄片、厚片酥塔及層酥蛋捲，最具人氣。

因應歲末年終時節，La trinitaine 法國布列塔尼餅乾推出多款限量的聖誕圖案精緻鐵盒，閃亮的聖誕樹、飛躍的馴鹿、滿載著禮物的聖誕老公公等，散發出愉悅溫馨的聖誕氣氛。

尤其特別的是，除了傳統的盒裝禮盒外，La trinitaine 法國布列塔尼餅乾今年還有二款造型獨特的圓筒禮盒，鐵盒上蓋內附有吸水物質可以讓餅乾在桶內保持新鮮度，有聖誕老公公駕著駿馬，滿載著禮物來實現孩子們耶誕願望的「耶誕祝福」款外，今年另有一款全新推出的「繽紛耶誕」限量款，漫天飛舞的雪花映襯著閃耀的聖誕樹，突顯歡樂氣氛。

此外，也相當吸睛的是，La trinitaine 法國布列塔尼餅乾不僅有傳統的紅綠設計聖誕禮盒，獨特的藍色禮盒更顯時尚，也成品牌的另一大特色。La trinitaine 法國布列塔尼餅乾今年的藍色聖誕藍盒，共有「耶誕樹」和「耶誕馴鹿」二款可供選擇。

La trinitaine 法國布列塔尼餅乾今年的聖誕禮盒主打款價位，從488元、688元到720元都有，鐵盒設計有長形、方形，還有圓筒。

精品餅乾La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，為迎接2020聖誕，今年不僅增加聖誕系列禮盒款式的選擇，整體備貨量更較去年提升3成。 圖／La trinitaine提供
精品餅乾La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，為迎接2020聖誕，今年不僅增加聖誕系列禮盒款式的選擇，整體備貨量更較去年提升3成。 圖／La trinitaine提供

法國 醫療器材

延伸閱讀

嘲笑口音也是歧視 法國國民議會通過草案禁止

「樂天小熊水晶球、OREO餅乾唱盤」太可愛！7-11推獨家耶誕商品

嚕嚕咪陪過聖誕！雙人餐現省601 還有「小不點甜點」

2020聖誕口紅推薦　包裝超美不收太可惜！蘭蔻冰雪版、雅詩蘭黛聖誕紅酒唇通通有

相關新聞

統一攜葡萄王 拓保健版圖

統一加碼生技保健品布局，統一昨（27）日召開董事會，決議以每股價格不超過170元及總價不超過約20.1億元，認購葡萄王生...

裕隆納智捷 明年有望賺錢

裕隆集團高層指出，自有品牌納智捷在經過精實、輕資產化之後，納智捷單月銷售400台即可損益兩平，並預期明年全品牌新車銷售可...

期盼疫苗帶來曙光！星宇谷底逆勢開航

星宇航空今年前3季稅後淨損新台幣19.87億元，不畏疫情衝擊，星宇增闢航點步調持續，鎖定貨運市場與客運剛性需求，曼谷、大...

國籍航空 全年恐虧逾百億

國際疫情持續延燒，與觀光業同為疫情海嘯第一排的航空公司，虧損擴大，據交通部民航局昨（27）日公布的統計數字顯示，六家國籍...

星宇 將開闢吉隆坡航線

國際疫情未見緩和，航空業虧損擴大，但星宇航不畏疫情，繼11月初宣布12月開闢曼谷、大阪、東京航線後，昨（27）日再宣布，...

裕隆瘦身有成 生存空間擴大

裕隆自主品牌事業朝開放平台、務實轉型方向，大陸市場不再投資，陸續處理，台灣納智捷則在輕資產策略下瘦身，讓台灣納智捷的生存...

統一入股葡萄王 強強聯手 瞄準健康商機

統一入股葡萄王，強化保健食品布局。統一在生技布局多年，轉投資台灣神隆主打原料藥，旗下統一藥品主力產品「我的健康日記」、今...

宏匯挺新創 育成基地開幕

由宏匯瑞光與台北市政府合作的「宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地」，昨（27）日正式開幕，是全國最大的創新育成中心...

不再沒日沒夜拚產能 「口罩國家隊」現在忙什麼？

國內疫情趨緩，目前政府的口罩庫存超過六億片以上，貨源相當充足且穩定，民眾不再排隊搶口罩，工廠也不再日夜拚生產，原本大家口中的「口罩國家隊」現在忙什麼呢？

獨家專訪焦佑倫 華新與東元換股結盟背後的大戰略

老字號馬達和家電大廠東元因寶佳資產持股逾兩成，讓經營權議題浮上檯面，未料電線電纜大廠華新（1605）上周五（11月20日）和東元同步宣布透過增資換股策略結盟，震驚市場。

一個必然一個偶然！台中七期土地交易面積與金額創新高

台中市七期近來土地交易熱力四射，最新一期實價登錄資料揭露，今年除有中悅建設於8月豪擲26.78億元購入惠國段土地外，永豐...

酷航12月持續增班 全新機上服務平台上線

隨著新加坡和全球主要的航空樞紐，以謹慎的方式重新開放國際航空旅行，酷航正積極規劃營運增班。酷航台灣將於2020年12月1...

熱門新聞

開發金擬公開收購中壽股票 每股23.6元收購10億股

開發金19時30分開記者會 說明公開收購中壽

員工曝神秘數字揭曉「台積電分紅」 網推算大驚：年薪41個月

矽品董事長林文伯請辭交棒 蔡祺文接任新董座

統一入主葡萄王成前十大股東 攜手擴展全球保健市場

5G基建新商機來了 台廠利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。