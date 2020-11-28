經濟反彈帶動聖誕送禮商機 法國精品餅乾備貨增3成

國內經濟強勁反彈，國人出不了國，只好留在國內消費，也帶動節慶送禮商機。精品餅乾La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，為迎接2020聖誕，今年不僅增加聖誕系列禮盒款式的選擇，整體備貨量更較去年提升3成，金融業、醫療器材業的百盒大單也已陸續湧現。

La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，以嚴選天然奶油、頂級鹽之花等百分之百法國食材，並遵循法國傳統手工技法製成而聞名，帶有鹹奶油味的三大經典餅乾—原味薄片、厚片酥塔及層酥蛋捲，最具人氣。

因應歲末年終時節，La trinitaine 法國布列塔尼餅乾推出多款限量的聖誕圖案精緻鐵盒，閃亮的聖誕樹、飛躍的馴鹿、滿載著禮物的聖誕老公公等，散發出愉悅溫馨的聖誕氣氛。

尤其特別的是，除了傳統的盒裝禮盒外，La trinitaine 法國布列塔尼餅乾今年還有二款造型獨特的圓筒禮盒，鐵盒上蓋內附有吸水物質可以讓餅乾在桶內保持新鮮度，有聖誕老公公駕著駿馬，滿載著禮物來實現孩子們耶誕願望的「耶誕祝福」款外，今年另有一款全新推出的「繽紛耶誕」限量款，漫天飛舞的雪花映襯著閃耀的聖誕樹，突顯歡樂氣氛。

此外，也相當吸睛的是，La trinitaine 法國布列塔尼餅乾不僅有傳統的紅綠設計聖誕禮盒，獨特的藍色禮盒更顯時尚，也成品牌的另一大特色。La trinitaine 法國布列塔尼餅乾今年的藍色聖誕藍盒，共有「耶誕樹」和「耶誕馴鹿」二款可供選擇。