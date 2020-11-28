裕隆瘦身有成 生存空間擴大

裕隆自主品牌事業朝開放平台、務實轉型方向，大陸市場不再投資，陸續處理，台灣納智捷則在輕資產策略下瘦身，讓台灣納智捷的生存空間擴大，損益平衡點也跟著降低，明年新車銷售順利達標，納智捷有機會開始獲利；裕隆集團則在旗下事業都獲利全面提升加持下，明年獲利也跟著出現想像空間。

裕隆的自有品牌一直受到各方關注，裕隆去年針對車型技術資產進行資產減損，以及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備，造成去年244.65億元的鉅額虧損，當時就已將大陸東風裕隆與東風裕隆銷售公司的資產價值提列到零，這是對裕隆多年大陸自有品牌的經營做了徹底的結算，近期東風裕隆銷售公司破產，東風裕隆則是投資雙方正在商討階段，裕隆自有品牌實質上已退出大陸市場。