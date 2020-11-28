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裕隆納智捷 明年有望賺錢

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
裕隆自有品牌納智捷高層指出，明年有望賺錢。（本報系資料庫）
裕隆自有品牌納智捷高層指出，明年有望賺錢。（本報系資料庫）

裕隆集團高層指出，自有品牌納智捷在經過精實、輕資產化之後，納智捷單月銷售400台即可損益兩平，並預期明年全品牌新車銷售可望達到5,000台。明年有機會損益兩平，提升裕隆的獲利能力。

納智捷因應鴻海全球轉型戰略，最快明年底將有新車挹注上市，成為鴻華先進公司的第一個客戶，持續拓展台灣市場。

納智捷公司指出，今年納智捷新車銷售在新車URX的產品定位規劃奏效，全年銷售約4,600台，而納智捷並設定明年年銷5,000台的目標，也就是明年可望開始獲利。在此之前市場傳出每個月2,000台損益兩平說法是不同的計算方式，然而在新營銷模式下，品牌營運成本降低，只要不到400台的月銷量就能實現損益兩平，全年5,000台達成的話，納智捷明年即可出現獲利。

裕隆集團與鴻海合資成立的鴻華先進公司在11月6日成立之後，已有百餘家國內外供應商接觸，並可望展開相關關係計畫，鴻華先進的第一款新車最快最年底或是後年初將上市。

為了延續台灣納智捷自主品牌事業，裕隆集團去年展開「開放平台」的策略轉型，與鴻海合資成立鴻華先進公司，結合裕隆整車技術開發，以及鴻海面向全球客戶的資源及具競爭力的供應鏈，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，為首要客戶納智捷開發具優勢的產品，使台灣納智捷不受大陸市場的影響，持續積極發展。

納智捷經歷重新調整、12月起配合裕隆與鴻海合資公司鴻華先進開放平台，積極爭取全球開放市場，提供未來電動車發展的基礎整車研發能力，納智捷是整體轉型戰略重要的一環。

台灣市場部分納智捷作為鴻華先進的首要客戶，具有技術力展演與市場驗證的重要任務，是裕隆集團汽車自主研發價值鏈長期發展的關鍵，所以納智捷一定會持續發展並扮演重要角色，隨著台灣開始獲利，自有品牌的發展潛力也會逐漸浮現。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

納智捷 裕隆集團 新車銷售

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