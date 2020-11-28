國籍航空 全年恐虧逾百億

國際疫情持續延燒，與觀光業同為疫情海嘯第一排的航空公司，虧損擴大，據交通部民航局昨（27）日公布的統計數字顯示，六家國籍航空公司前三季累積虧損金額多達85億元，交通部官員分析，疫情沒有緩和跡象，預期第4季的營運仍相當辛苦，全年六家國籍航空累虧恐破百億元，以機隊規模持有來計算，星宇航空虧損最多。

在六家國籍航空公司中，雖然華航、長榮有貨運支撐，但僅第2季因為國際疫情極為嚴峻，增加相當多的防疫物資和醫療用品運輸，加上當時油價偏低，艙位不足、運價上漲，故兩大航空都能獲利；國際疫情已成常態，第3季航空貨運運價略為走低，在客運還是無法回升的窘境，致使兩大航空業者第3季單季無法出現獲利，均呈現小虧。據航空公司提報給民航局的營運數字，華航前三季累虧20.21億元，長榮則虧損36.42億元。

而新成立的星宇航空，今年第3季虧損6.74億元，前三季合計虧損19.87億元，在六家國籍航空中虧損金額排第三，由於星宇僅四架客機，員工數約1,000餘人，但第3季虧損金額卻高於有十多架客機的台灣虎航，頗令人訝異，而星宇目前資本額有83.6億餘元，從籌備到營運，至今年9月底累計虧損金額已達34.86億元，不過星宇新客機引進計畫並未改變，明年仍如期陸續引進，但若明年民眾仍無法自由出入國境，官員認為，營運將會相當辛苦。

台灣第一家、也是唯一一家低成本航空台灣虎航，雖然有幾架客機濕租給華信航空飛航國內線，但其主要營收都來自國際客運航線，在無法載客的狀況下，今年前三季累虧金額達到9.51億元，虧損金額位居第四。

華航子公司華信航空，雖然6月起受惠國旅大爆發，加上第3季是暑假旺季，載客量大幅提升，但因很多兩岸航線仍無法飛航，加上國內航線使用的客機是E190噴射客機，成本較高，因此，今年第3季獲利6,690餘萬元，合計今年前三季累積虧損為2.72億元。

長榮航空子公司立榮航空，第3季受惠於國旅大爆發，加上國內線全部採用效率高、成本低的ATR72-600型客機，以至於上半年還累虧1,839萬元，但第3季大賺，合計前三季獲利3.77億元，為六家國籍航空唯一賺錢的業者，表現亮眼。