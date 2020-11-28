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宏匯挺新創 育成基地開幕

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

由宏匯瑞光與台北市政府合作的「宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地」，昨（27）日正式開幕，是全國最大的創新育成中心，目標在十年內培育400家以上的新創公司。

藍天電腦（2632）、群光電子暨宏匯集團董事長許崑泰昨日表示，宏匯瑞光廣場共有三棟建築，總樓地板面積合計達到3.5萬坪，其中B棟中有7,866坪是「t.Hub內科創新育成基地」；A棟有2.1萬坪是商務辦公空間；以及C棟4,000多坪的公共服務設施。

許崑泰說，「t.Hub」是全台灣第一件的育成中心BOT案，應是全國最大創新育成基地。「t.Hub」委託工研院經營，為年輕人和創業家提供強而有力的技術支持，以及和國際接軌的創業網路。

台北市產發局局長林崇傑表示，宏匯瑞光廣場投資額67.7億元，預估BOT經濟產值將達210億元，創造3,000個就業機會，十年要培育400多家新創企業，新創企業在成長期的總資本要達到15億元以上。

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