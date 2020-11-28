統一攜葡萄王 拓保健版圖

統一加碼生技保健品布局，統一昨（27）日召開董事會，決議以每股價格不超過170元及總價不超過約20.1億元，認購葡萄王生技擬發行的私募普通股，取得葡萄王8%持股，成為葡萄王外部最大股東。

統一在成為葡萄王大股東後，兩家攜手一起搶食亞洲營養保健品大餅；統一強化生技健康產品布局，葡萄王經由統一的通路擴大海外市場商機。

統一表示，葡萄王優勢在於保健產品，這個部分是統一可以強化的地方，去年統一跟葡萄王開始產品合作代理關係，雙方結盟有助統一多元發展保健產品，也讓葡萄王取得統一實體通路、海外代工等產銷優勢。

葡萄王生技董事長曾盛麟表示，統一集團在海內外有許多轉投資事業，在台灣擁有康是美、7-11的強勢通路，並布局海外市場，包括中國大陸、印尼和菲律賓等。葡萄王除了研發保健品優勢外，旗下葡眾主攻直銷，在研發或通路上，雙方都能互補。葡萄王希望藉由統一的優勢，加速拓展全球保健市場版圖。

食品部分的研發能力，統一優勢則是通路，包括海內外龐大的銷售網絡，雙方優勢互補。台灣將於2025年邁入超高齡社會，為迎接熟齡社會帶來的預防與保健觀念提升，統一集團更積極開發消費者健康生活產品及服務。

曾盛麟進一步表示，他對合作和未來發展都很正向看待。雙方在父執輩時期就認識，去年9月葡萄王的機能性飲料康貝特，就由統一代銷，彼此互動很長一段時間，期望有更深層的合作。

綜觀台灣保健食品市場，葡萄王生技最有名的長賣商品就是康貝特能量飲料，近年來開發的薑黃、益生菌系列等，都有不錯銷售成績。統一藉由成為股東，將在產品研發、食安檢測與生產方面互補，聚焦開發海外市場。

統一與葡萄王都同步表示，私募普通股認購案仍需經葡萄王生技股東會通過，再由董事會決議定價日，相關進度將按照規定對外持續發布。