統一入股葡萄王 強強聯手 瞄準健康商機

統一入股葡萄王，強化保健食品布局。統一在生技布局多年，轉投資台灣神隆主打原料藥，旗下統一藥品主力產品「我的健康日記」、今年新保健品「RichVita利捷維」，以及統一旗下LP33、AB纖菌素等，都是市場知名的保健品牌，但考量生技產品還欠缺能量飲料，以及針對銀髮族群的保養產品，加上葡萄王生技的品牌知名度高，促成統一投資計畫。

統一藥品近年研發保健品和美妝品，最出名的「我的美麗日記」以面膜產品橫掃日、韓、美國、歐洲等地，連觀光客來台也忙著掃貨。但另一支旗下保健品「我的健康日記」主打維他命等保健食品，在競爭激烈的市場中相對吃虧，新品「RichVita利捷維」主打強化健康機能，趕上疫情期間強化免疫力趨勢，銷售較好。

其他統一旗下保健品牌包括LP33、AB纖菌素，都以優酪乳為主，其他針對總膽固醇及調節血脂血糖、葉黃素等產品，對手之一就是葡萄王生技。葡萄王生技憑一款康貝特能量飲穩居市場品牌地位，最近推的薑黃、紅麴等產品也趕上市場銀髮族需求，最近還有觀光工廠、直銷業務，種種表現，讓統一決定從代理變入股，雙方各取所需。