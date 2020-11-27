李世聰夫婦涉挪用公款 妻發聲明：一時疏忽已深切反省

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

龍巖（5530）創辦人李世聰夫婦涉挪用基金會公款2100萬元，昨（26）日檢調搜索龍巖集團。今（27）日除龍巖發聲明澄清外，李世聰妻子劉萍也藉由福澤慈善基金會發聲明指出，本人出於一時疏忽，對於僅為便利支出援助款項，而將善款轉至私人帳戶統一管理之行為，已深切反省，並已主動全數交付檢方，以示配合依法查察之最大誠意。

以下為福澤慈善基金會聲明全文:

一、福澤慈善基金會自民國94年成立以來，長期以董事長個人資金無償捐助大量善款，不但成立諸如「天使之翼美麗原鄉計畫專案」每年持續提供資金，援助偏鄉及低收入戶孩童生活與教育補助費用，每年度更與各縣市政府社會局合作提供貧困老人營養餐食、舉辦「冬季圍爐」、「溫馨年菜 愛心快遞」及「福老攜幼」等專案計畫，均獲各縣市學校及區公所頒發感謝狀。

民國102年開始龍巖慈善基金會每年善款挹注後，迄今為止前開各項年度活動與扶助計畫，均仍持續不斷地進行，本基金會更多次受台北市政府社會局評列為甲等基金會，迭有實績。

二、本基金會董事長出於一時疏忽，對於僅為便利支出援助款項而將善款轉至私人帳戶統一管理之行為，已深切反省，並已主動全數交付檢方，以示配合依法查察之最大誠意。

十五年來我們一步一腳印，也不斷在學習、精進，本基金會日後定將嚴格遵循法律規定，秉持「謙卑‧感恩‧惜福‧愛」持續推動社會公益，關懷老年與義助偏鄉孩童，達成本基金會「福澤廣被」之設立宗旨。

龍巖 偏鄉

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