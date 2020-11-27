龍巖再發聲明澄清　基金會資金運用符合法令

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

龍巖（5530）創辦人李世聰涉挪用公款2100萬元昨（26）日檢調搜索龍巖集團。今（27）日龍巖在發聲明澄清，李世聰先生於2015年底將其個人名下所持有之龍巖股票（1,400,000股）捐贈給「龍巖慈善基金會」作為基金會之主要資金運用來源，推行各項公益活動。

而每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上。

以下為龍巖聲明全文:

有關媒體報導龍巖創辦人夫婦涉及挪用善款一事，內容恐有偏頗不實之處，本司特聲明如下：創辦人李世聰先生於2015年底將其個人名下所持有之龍巖股票（1,400,000股）捐贈給「龍巖慈善基金會」作為基金會之主要資金運用來源，推行各項公益活動。每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，可茲公允。

龍巖自創立以來，即致力於生命服務並積極參與地方回饋與社會公益，不僅長期捐贈物資回饋鄰里，在災難救助方面亦不遺餘力，無論是八八風災、高雄氣爆、台南震災或是鐵路勇警案均慨然捐資並提供專業協助。為落實「專業、誠信、慈悲」的核心理念，於2001年7月成立了「龍巖慈善基金會」，開始提供弱勢關懷服務，為強化與本業之連結並提供更多資源，龍巖於2013年至2015年間每年約提撥數百萬元預算，透過基金會執行更多公益，並為全台各地家境清寒或孤苦無依的獨居往生者，提供義助殮葬的服務，近20年來已服務超過上千名個案。

基金會自2016年起的主要資金來源均為李世聰先生所捐贈之個人股票孳息或出售所得，每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

福澤慈善基金會辦理偏鄉兒童助學、老人營養餐食、獨居長者溫馨年菜快遞等專案，該基金會宗旨符合「龍巖慈善基金會」以生命教育、銀髮關懷、偏鄉兒童和義助殮葬主軸，故獲得「龍巖慈善基金會」長期支持，且該基金會之報表亦有委任台灣四大會計師事務所負責查核。

「龍巖慈善基金會」多年來陸續贊助老人醫療巡迴專車、全台各地社區關懷，以及中信愛接棒資助計畫和弘道老人社福基金會的銀髮樂齡活動等，曾榮獲衛生福利部評鑑「全國性基金會之優等」肯定。基金會每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，多年來對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

龍巖將持續注重永續經營並推動企業社會責任，秉持共善之理念，繼續支持龍巖慈善基金會執行社會公益。未來將以更加嚴謹之態度持續整合集團資源和外部合作，共同推動生命教育與弱勢關懷，期待能為台灣貢獻更多心力，也讓社會更加美好溫馨。

龍巖 李世聰 簽證

延伸閱讀

無血緣的愛 高雄眼癌童取得簽證12月5日赴日就醫

龍巖集團創辦人李世聰涉侵占2100萬元 以200萬元交保

日本迅速核准眼癌男童赴日治療簽證 外交部表示感謝

龍巖創辦人涉A公款 檢調搜索

相關新聞

不再沒日沒夜拚產能 「口罩國家隊」現在忙什麼？

國內疫情趨緩，目前政府的口罩庫存超過六億片以上，貨源相當充足且穩定，民眾不再排隊搶口罩，工廠也不再日夜拚生產，原本大家口中的「口罩國家隊」現在忙什麼呢？

獨家專訪焦佑倫 華新與東元換股結盟背後的大戰略

老字號馬達和家電大廠東元因寶佳資產持股逾兩成，讓經營權議題浮上檯面，未料電線電纜大廠華新（1605）上周五（11月20日）和東元同步宣布透過增資換股策略結盟，震驚市場。

一個必然一個偶然！台中七期土地交易面積與金額創新高

台中市七期近來土地交易熱力四射，最新一期實價登錄資料揭露，今年除有中悅建設於8月豪擲26.78億元購入惠國段土地外，永豐...

酷航12月持續增班 全新機上服務平台上線

隨著新加坡和全球主要的航空樞紐，以謹慎的方式重新開放國際航空旅行，酷航正積極規劃營運增班。酷航台灣將於2020年12月1...

2021年第一道曙光時刻 台北天文館曙光地圖精算出爐

『迎曙光』是國人重要的新年活動之一，台北天文館特別製作了『互動式曙光地圖』網址，可自動算出元旦當日國內任何地點的精確曙光...

開發金控推動永續金融 總經理龐德明深化子公司合作

開發金控（2883）致力ESG、推動普惠金融及數位金融科技創新，特地在2020金融博覽會以永續主題，設立「開發金控-永續...

紀錄片「十二夜」續集今上映 統一企業聲明響應公益

動保紀錄片「十二夜2:回到第零天」今天上映。統一企業下午發聲明表示，旗下寶貝狗寵物食品響應「十二夜2:回到第零天」影片、...

玩邑咖啡結盟法布甜舉辦「咖啡日」搶攻企業茶水間市場

新冠疫情籠罩全球，帶動咖啡宅經濟，其中濾掛式咖啡異軍突起，銷量增加2倍以上。玩邑咖啡看好辦公室商機，特別和法布甜、泰晶殿...

威剛董座陳立白：威速登電動三輪車明年上半年開始交貨

威剛（3260）董事長陳立白提到，旗下威速登品牌商用電動三輪車今日發表後，物流業者已經下單或準備下單很多，「預計明年上半...

家樂福採Apple Clips技術 年底啟動感應購物

家樂福在今（27）日台北金融博覽會首次發表採用Apple iOS14新技術Apple Clips，家樂福總經理王俊超表示...

冬季團體遊補助將啟動 平日2天1夜以上每團補貼1.5萬元

為協助旅遊業者度過寒冬淡季，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度...

疫情延燒 民航局：國籍航空前三季累虧逾85億元

國際疫情持續延燒，與觀光業同為疫情海嘯第一排的航空公司，虧損擴大，據交通部民航局最新公布統計數字顯示，六家國籍航空公司前...

熱門新聞

開發金擬公開收購中壽股票 每股23.6元收購10億股

國泰金蔡宏圖 分贈三子股票

員工曝神秘數字揭曉「台積電分紅」 網推算大驚：年薪41個月

矽品董事長林文伯請辭交棒 蔡祺文接任新董座

開發金19時30分開記者會 說明公開收購中壽

中芯調價 晶圓代工再掀漲風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。