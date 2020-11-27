龍巖再發聲明澄清　基金會資金運用符合法令

龍巖（5530）創辦人李世聰涉挪用公款2100萬元昨（26）日檢調搜索龍巖集團。今（27）日龍巖在發聲明澄清，李世聰先生於2015年底將其個人名下所持有之龍巖股票（1,400,000股）捐贈給「龍巖慈善基金會」作為基金會之主要資金運用來源，推行各項公益活動。

而每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上。

以下為龍巖聲明全文:

有關媒體報導龍巖創辦人夫婦涉及挪用善款一事，內容恐有偏頗不實之處，本司特聲明如下：創辦人李世聰先生於2015年底將其個人名下所持有之龍巖股票（1,400,000股）捐贈給「龍巖慈善基金會」作為基金會之主要資金運用來源，推行各項公益活動。每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，可茲公允。

龍巖自創立以來，即致力於生命服務並積極參與地方回饋與社會公益，不僅長期捐贈物資回饋鄰里，在災難救助方面亦不遺餘力，無論是八八風災、高雄氣爆、台南震災或是鐵路勇警案均慨然捐資並提供專業協助。為落實「專業、誠信、慈悲」的核心理念，於2001年7月成立了「龍巖慈善基金會」，開始提供弱勢關懷服務，為強化與本業之連結並提供更多資源，龍巖於2013年至2015年間每年約提撥數百萬元預算，透過基金會執行更多公益，並為全台各地家境清寒或孤苦無依的獨居往生者，提供義助殮葬的服務，近20年來已服務超過上千名個案。

基金會自2016年起的主要資金來源均為李世聰先生所捐贈之個人股票孳息或出售所得，每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

福澤慈善基金會辦理偏鄉兒童助學、老人營養餐食、獨居長者溫馨年菜快遞等專案，該基金會宗旨符合「龍巖慈善基金會」以生命教育、銀髮關懷、偏鄉兒童和義助殮葬主軸，故獲得「龍巖慈善基金會」長期支持，且該基金會之報表亦有委任台灣四大會計師事務所負責查核。

「龍巖慈善基金會」多年來陸續贊助老人醫療巡迴專車、全台各地社區關懷，以及中信愛接棒資助計畫和弘道老人社福基金會的銀髮樂齡活動等，曾榮獲衛生福利部評鑑「全國性基金會之優等」肯定。基金會每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，多年來對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

龍巖將持續注重永續經營並推動企業社會責任，秉持共善之理念，繼續支持龍巖慈善基金會執行社會公益。未來將以更加嚴謹之態度持續整合集團資源和外部合作，共同推動生命教育與弱勢關懷，期待能為台灣貢獻更多心力，也讓社會更加美好溫馨。