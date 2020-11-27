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逸達前列腺癌新劑型新藥 最快明年可於加拿大上市

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

逸達（6576） 今（27）日公告，合作夥伴Accord Healthcare向加拿⼤衛⽣部提送前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克(6個⽉緩釋劑型)新藥上市申請(NDS)，預估審1至1.5年可上市銷售，核准時間及准駁與否取決於加拿⼤衛⽣部裁決。

合作夥伴Accord Healthcare已完成向加拿大衛生部Health Canada遞送柳菩林(Leuprolide)前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42毫克緩釋針劑(FP-001 50毫克)之新藥上市申請(NDS)。

逸達指出，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據Transparency Market Research統計，2019年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，CAGR為 8%。

前列腺癌藥物市場中荷爾蒙治療用藥約占前列腺癌5-6成市場，IMS數據資料顯示，2018年GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場(含促動劑和拮抗劑)為44億美元(所有適應症)，以Leuprolide類成分之銷售額在達24.92億美元(占56.6%)。

而逸達的CAMCEVI 42毫克以獨家的緩釋針劑平台技術研發的預充填式6個月緩釋針劑，改善30年來高活性柳菩林針劑，需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。

高齡化

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