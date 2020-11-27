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統一加碼生技布局 認購葡萄王私募普通股總持股8%

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

統一（1216）今（27）日召開董事會，決議以每股價格不超過170元及總價不超過約20.1億元，認購葡萄王生技擬發行的私募普通股，取得葡萄王生技1185.1萬股普通股，占全數發行後股數之8%。

統一表示，葡萄王的優勢在於保健食品，擁有很強的研發能力，而統一優勢在於通路，擁有海內外龐大的銷售網絡，兩者之間可以優勢互補。此外，台灣將於2025年邁入超高齡社會，為迎接熟齡社會的來臨及預防保健觀念的提升，統一集團持續開發提供消費者健康生活的產品及服務，滿足各年齡層消費者對營養保健之需求。

綜觀台灣保健食品市場，葡萄王生技歷年來持續開發的產品，如康貝特、薑黃、益生菌系列等，都有不錯銷售成績。此次統一企業藉由認購葡萄王生技發行之私募普通股成為股東之一，將借力雙方優勢資源以發展優質新產品及新服務，不僅在產品研發、食安檢測、代理銷售、生產代工互補合作之外，更將聚焦推動海外市場之開拓，期能以多樣化的產品與多元化的通路，搶占亞洲營養保健食品之市場。

展望未來，統一集團將持續豐富多元化的產品與服務，以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「貿易＋流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構「亞洲生活品牌服務走廊」，擴展以亞洲為主的海外市場，啟動第二個50年的成長動能。

本次私募普通股認購案仍需經葡萄王生技之股東會決議通過及董事會決議定價日，本次發布訊息不代表已完成認購，日後本交易如有進展將會再依照法規以適當的管道發布訊息。

葡萄王 生技 認購

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