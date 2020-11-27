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統一入主葡萄王成前十大股東 攜手擴展全球保健市場

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

葡萄王生技（1707）今（27）日宣布，由董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，以股數不超過11,851,000股，引進統一企業（1216）為投資人，未來統一將持股葡萄王8%，成為前十大股東。葡萄王表示，本次私募案預期可藉由統一企業本身通路，擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運成長、提高獲利及提升股東權益。

葡萄王指出，此次透過與統一企業合作，利用雙方優勢，共同研究開發優質產品及服務，其中包括但不限於台灣地區互相代理產品及拓展通路、統一企業於海外地區代理本公司產品、雙方互相代工生產產品、雙方交流食安檢測資源及合作開發新品牌、新產品等，攜手擴展大健康版圖。

選定統一企業為此次私募對象，葡萄王生技認為，主要是借力統一企業、康是美、7-11的通路優勢，在未來開發休閒保健品，可提升產品覆蓋率並擴大品牌能見度；海外拓展業務部份，可透過委託統一企業海外生產工廠代工，提供信賴度高且品質優良的產品，並透過統一企業海外營業據點，加速擴展全球保健市場的版圖。

此外，葡萄王生技也將以其在生物科技30年的優勢，與統一企業食品產銷經驗互相交流；另將葡萄王生技TAF實驗室與統一企業食品安全中心合作，精進食品安全制度與系統，確保食品安全零風險，為社會大眾帶來更完善的把關。未來，也希望藉助統一企業觸角延伸多國之管理經驗及其集團多角化的營業，讓業務發展更多元。

葡萄王董事長曾盛麟表示，正向的看待這次私募案，並強調希望發揮二大集團資源，提供客戶更優質的產品與服務，為保健食品市場注入新動能，同時為彼此創造更高的產業價值。

葡萄王 統一企業 生技

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