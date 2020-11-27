2021年第一道曙光時刻 台北天文館曙光地圖精算出爐

『迎曙光』是國人重要的新年活動之一，台北天文館特別製作了『互動式曙光地圖』網址，可自動算出元旦當日國內任何地點的精確曙光與日出時間，讓民眾能掌握這個有意義的時刻。

根據精算，元旦第一道民用曙光將在清晨6時3分出現於花蓮縣柏南山（日出時間6時28分）；平地是6時7分在蘭嶼龍頭岩（日出時間6時31分）；而台灣本島平地最早曙光則在6時10分出現於臺東縣三仙台嶼（日出時間6時34分）。

台北天文館說，民眾也可於『互動式曙光地圖』上點選位置或輸入關鍵字，即可根據該地點之經緯度及高度自動算出精確的曙光與日出時間。

民用曙光是指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。日出及曙光時間會因觀察地點的經緯度與地理高度而異。以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間比平地早了大約1分半鐘，1,000公尺則提早約6分半鐘，若是4,000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，每向南1公里則大約提早1.1秒。