飲品業發燒 國內寶特瓶製造商斥資7億元設新廠

投資台灣事務所今（27）日公布「中小企業加速投資行動方案」聯審會議名單，再添八家中小企業。其中最大宗擴大投資為國內飲料PET寶特瓶製造商志同塑膠工業，將斥資近7億元於新竹縣湖口設立飲料充填廠。另外，生產國內各大手搖店指定使用保溫茶桶的進鑫金屬，也將在台南興建新吉廠以及安南二廠導入智慧化設備，預估投資近5億元。

志同塑膠工業主要產品為PET瓶，其飲料寶特瓶銷售對象包括國內飲料大廠，如維他露、泰山、統一與悅氏等。志同塑膠工業計劃在新竹縣湖口設立飲料充填廠，預計招募53名本國員工；該廠也將引進智慧製造系統與技術，可讓每個寶特瓶減少30%的塑料使用。

進鑫金屬則以自有品牌「牛88」行銷多種不鏽鋼鍋具、保溫茶桶及電子鍋等，其保溫茶桶為國內各大手搖店指定產品，並外銷到東南亞、中國大陸、日本與歐美等地。進鑫金屬計劃在台南興建新吉廠，以及在安南二廠導入智慧化設備，將為國內增加16個工作機會。

此外，投資台灣事務所也公布其他廠商增資資訊。鋒霈環境科技將為彰化縣西濱鄉原有廠房增設特用化學品產線，擴大投資5000萬元；合錩國際將在桃園蘆竹廠擴大投入設備逾1億元，打造智慧數控整平裁剪產線。

國田興業將斥資逾6億元於嘉義馬稠後產業園區興建新廠；瑞振工業將斥資5億元在彰化秀水鄉興建廠房；矽碁科技計劃斥資近2億元，在新竹鳳山工業區興建廠房與辦公大樓；某機械廠則將在斥資逾3億元興建永福廠，導入智慧製造系統。