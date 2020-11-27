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大同本洲污水處理廠太陽光電獲金質獎 年減碳952公噸

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同表示，本洲污水處理廠太陽能案場在2017年完成併網發電。(圖：大同提供)
大同表示，本洲污水處理廠太陽能案場在2017年完成併網發電。(圖：大同提供)

大同（2371）布局綠電商機，預計到今年底太陽能電廠實績將累計超過180MW；2017年完成併網發電的岡山本洲污水處理廠屋頂太陽能光電系統，每年發電約180萬度，年減碳量約952公噸，約2.5座大安森林公園二氧化碳吸收量，是高雄市綠能發展指標，同時獲得2020高雄城市工程品質金質獎。

大同表示，本洲污水處理廠太陽能案場在2017年完成併網發電，並運用大同太陽能監控系統即時呈現日照量/發電功率/累積發電量/累計減碳量等資訊，提供市府即時的能源管理工具，為綠色能源最佳示範場域。該案於3年前設計建造時已率先使用移動式變電站，克服大型再生能源案場升壓設備設置場地問題，亦大幅縮短設置時間。

大同說，本洲污水處理廠太陽能案場裝置容量為1.44MW；大同集團至今年底太陽能電廠實績將累計超過180MW，所有電廠都是自行開發、設計建置及維運，為國內太陽能系統維運容量規模最大的廠商，以系統品質穩定，維運妥善率、發電量優於預期著稱。

大同指出，目前太陽能案場全台已近900座，本洲污水處理廠太陽能案場獲2020高雄城市工程品質金質獎；另外，台北能源之丘-綠色環境教育園區則獲2018年國家卓越建設獎；桃園光電埤塘贏得第五屆優良太陽光電系統光鐸獎，並獲得2020年第二十屆金鋒獎傑出企業獎等。

太陽能電廠 大同 太陽光電

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