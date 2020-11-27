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今年新能源車市逆勢增19.8% 明年重返高成長

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據指出，受到各國政府補貼政策的激勵，包含純電動車(BEV)與插電混合式電動車(PHEV)在內的新能源車，在整體車市衰退下仍保持銷售正成長，預估2020年銷售量為240萬輛，較2019年成長率19.8%。

拓墣產業研究院分析師陳虹燕指出，2020年新能源車仍能保持成長的主因來自於各國政府的補貼政策。中、德、英、法等國為刺激國內經濟，推出購車補助計畫，補貼對象以環保為訴求的新能源車為主，其中又以純電動車能拿到的補貼金額最高，在各國原計畫實施新能源車補貼逐年退場的情況下，不降反升的補貼對消費者而言是一大誘因，而部分國家提供的高補助金額等同抵銷純電動車與燃油車間的價差。

以區域市場來看，新能源車銷售成長的支撐力來自歐洲，德國、英國、法國三國合計於2020年預計將銷售63萬輛新能源車，年成長率高達163%，中國市場則有望因年底的銷量大幅回升下，銷量年成長6%。

展望2021年，中國與歐洲將持續成為拉升新能源車銷售的主要地區。中國透過多項政策齊步拉動車輛銷售與充電站設立，其他如上海對外牌車施行嚴格限行措施，取得新能源車牌就能不在現行規範內等，皆以點牽動面的方式刺激新能源車的銷售，預計2021年中國新能源車銷售的成長力道將回升至全球平均值之上。

而另一大帶動新能源車滲透率的歐洲市場，其補貼有機會持續至2021年，加上2021年將100%實施CO2排放新制，不符合者將面臨巨額罰款的政策都將驅動新能源車市的發展。事實上，2020年有不少車廠透過向新能源車廠如特斯拉購買「排放額度」來規避罰則，然而這並非長久之計。2020年底已有多款電動車發表與上市，2021年車廠的計畫將更加積極，對消費者而言，不再是以少量電動車款與燃油車做不對稱的比較，而能夠在多款同級電動車中做選擇。

綜觀2020年新能源車銷售表現，幾乎是特斯拉一枝獨秀地霸佔所有地區的銷售首位，2021年上海工廠將開始交付Model Y預計會再掀一番風潮，加上各主流車系推出電動車款，2021將是新能源車市熱鬧的一年，預計2021年的全球銷售量可達340萬輛，年成長率39.7%，重返成長快車道。而新能源車市場的蓬勃發展，也將帶動電動車與充電站的各項零組件供應鏈成長機會。

新能源車 電動車 車市

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