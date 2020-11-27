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威剛轉投資威速登 今推出商用電動三輪車搶攻物流商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
威剛董事長陳立白（本報系資料庫）
威剛董事長陳立白（本報系資料庫）

記憶體模組廠威剛（3260）成立子公司威速登，全力進攻商用電動三輪車市場，董事長陳立白表示，台灣地狹人綢、尤其市區街道巷弄相當多，在物流運送上，目前只有四輪的汽車和二輪的機車運動，中間其實有很大的缺口，陳立白相當看好未來電動三輪車在台灣物流的發展前景。

陳立白表示，其實威剛集團投入電動車馬達的研發至少已有5年以上，但過去和電動機業者共同研發時，我們透過市場調查單位發現，台灣目前的物流運送上，只有四輪的電動貨車和二輪的電動機車，但其實，這二個載具都有其缺點。

陳立白進一步指出，汽車的運送，尤其是貨車，在台灣的各大市區其實相當不便，有些地方巷弄狹小，物流業者甚至無法直接將貨物送達消費者手中，而二輪機車的運送，雖然有機動性，但是運送的量來看，一台電動機車運送的重量頂多不到10公斤，因此，以物流運送來看，陳立白強調，在四輪和二輪之間其實存在很大的空缺。

陳立白表示，該公司透過持股逾68%的轉投資公司威速登，推出的商用電動三輪車，單以載重的運送量來看，就可以一舉達到目前法規的上限200公斤，同時，車體也僅較二輪機車稍大一些，迴轉半徑只有2.5公尺，並且搭載電動倒車的功能，這些特別的功能設計，全部都是為了符合台灣的狹小巷弄所設計。

陳立白笑說，該公司在產品研發即將完成前，已有物流產業老闆獲悉，特別和陳立白連絡，再三強調，台灣的物流業者等待這樣的運送工具已很久了，在未來市場消費熱絡下，物流市場勢必越來越蓬勃，陳立白看好未來商用電動三輪車的市場前景。

威剛 電動機車

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