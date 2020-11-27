家樂福上架台灣在地食材 網友熱議：竟有這麼多好物

新冠肺炎疫情衝擊下，民眾生活習慣也在改變中，自煮美食成為紓壓解悶的樂趣之一，家樂福網羅百款台灣傳統老品牌、及具有歷史傳承故事的在地食材，包括知名牛肉麵、在地好米、醬油、泡菜等；近日上架銷售在社群獲得網友們廣泛討論，不少網友直呼，竟然不知道台灣有好多在地特色好食物。

家樂福「發現台灣在地好食」系列近日首推多款「2020榮獲精饌米獎」好米、屏大「恆春洋蔥醬油」、「金門腐乳泡菜」等當地特色美食，讓民眾認識更多台灣之光，還可以一次採買在家料理。

家樂福一口氣上架台灣2020精饌米，冠軍、亞軍、季軍4款得獎好米，包括「台灣好米池上農會正宗池農米」、「台東池上大地有機米」、「大橋頂級越光米」與「樂米穀場台東池上競賽履歷米」，可說是居家自煮的熱門首選；除了賣米，家樂福還端出煮好米訣竅，教民眾怎麼煮出好吃的米飯。

屏大醬油向來頗受好評，非基改的「屏大薄鹽醬油」在家樂福年銷量超過6萬多瓶，另外，使用當地洋蔥與恆春原生種黑豆釀造製成醬油的「恆春洋蔥醬油」，做成洋蔥滷肉飯，不只自然甘甜、還很下飯，都是家中必備的熱門好物。

金門協發行是傳承45年的老品牌，「腐乳泡菜」（黃金泡菜）是網友們口耳相傳、推薦一再回購的口碑好物，單呹或是入菜都很開胃，尤其是跟雞湯一起燉煮，更是搖身一變成為微辣鮮美的泡菜雞湯料理；另外，還有韓式泡菜、黃金海帶絲、黃金杏鮑菇等；家樂福表示，台灣在地好食，各店都限量販售，可得把握機會購買。

家樂福「發現台灣在地好食」系列上架後也在社群獲得網友們廣泛討論；網友直呼，竟然不知道台灣有好多在地特色好食物；也有網友反應，「沒想到竟然有金門腐乳泡菜，特別去找，才發現架上缺貨，去了三間都找不到呢！」還有網友表示，「他們家泡菜賣得也太好，要買時發現架上竟只剩幾罐了」。