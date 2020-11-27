家樂福採Apple Clips技術 年底啟動感應購物

家樂福在今（27）日台北金融博覽會首次發表採用Apple iOS14新技術Apple Clips，家樂福總經理王俊超表示，未來使用Apple手機的顧客，只要透過NFC感應技術就可以啟動Apple Clips快速申辦家樂福會員，並且可將家樂福會員卡放置Apple Wallet內，獲得更快速辨識會員與結帳服務。未來也將運用Apple Clips技術提供顧客感應購物，只要設有NFC感應的商品區，就可現場直接感應付款，商品就會送貨到家，不需排隊結帳，讓結帳作業更為便利，預計年底前上線。

家樂福表示，使用iPhone手機的顧客（iOS系統升級14.2版本），於賣場NFC感應區域就可感應進入操作，顧客如果還不是家樂福會員，可透過Apple Clips技術感應連結家樂福APP下載，並且更快速會員註冊就可將新申辦會員卡放置於Apple Wallet內，之後結帳時如同Apple Pay結帳方式，選擇家樂福會員卡就可掃條碼與選擇付費方式。

也因Apple Clips加入，家樂福APP更佳提供多元數位服務，詳細會員點數、消費紀錄、線上購物、錢包儲值、檔期目錄查詢，家樂福表示，目前下載數已超越今年目標243萬，明年下載數預計將可超過450萬。未來家樂福APP計畫提供顧客包含無感停車服務，透過家樂福APP記錄辨識，進出家樂福量販店停車場不需再排隊使用繳費機，可直接離場，新功能可望在明年下半年上線。

此外，家樂福購物中心包括商店街/美食街目前正準備家樂福POS機系統的對接，未來消費也可累積家樂福紅利點數，消費者將更容易賺得點數來折抵賣場購物消費，預計會在明年上半年開通。家樂福表示，未來線上購物也將上架購物中心（商店街/美食街）商品券提供顧客選購，購買後會產生兌換條碼，就可在購物中心內合作收劵的店使用。在線上購物付款流程也再簡化，顧客在線上購物訂餐付款時也可用家樂福錢包付款。

而民眾關心的家樂福禮劵、禮物卡、電子即享劵等，也都有機會明年下半年在家樂福購物中心使用。