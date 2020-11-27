乾杯跨足寵物食品市場 推新品牌「乾杯汪汪」

為擴大牛肉事業版圖，全台連鎖燒肉餐飲龍頭乾杯集團（1269）宣布將推出頂級寵物品牌「乾杯汪汪」上市。乾杯表示，將聯手寵物食品製造廠，以肉品加上寵物雙專業背景，跨足寵物市場，將推出「人可食用規格」&「100%天然無添加」的產品，甚至有市場少見「牛舌製」商品上市。

乾杯今年以來積極多角化經營，包括自有電商平台「乾杯超市」7月中開站，搶攻頂級生鮮零售市場，本月又宣布跨足寵物食品市場。乾杯表示，集團事業發展核心主要圍繞著肉品專業，市場定位脫不開「頂級肉品、好品質」，從餐飲起家，以頂級和牛在餐飲市場闖出連鎖燒肉龍頭的地位，於2017年正式跨足肉品B2B外販事業，變身為全台最大澳洲和牛肉品進口商，今年再進入B2C零售市場和寵物食品市場。

乾杯也鎖定銅板商機，日前宣布首次聯名通路品牌，首度將旗下創立21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」，與7-ELEVEN獨家合作，共同開發「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」2款鮮食商品，售價分別為39元及59元，自11月30日起於全台7-ELEVEN獨家販售。