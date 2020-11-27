萬丹采風甘蔗祭 28、29日登場

台糖公司與屏東萬丹鄉采風社為推動糖業文化永續紮根及傳承再度攜手，將於11月28志29日在台糖萬丹甘蔗育種場舉辦第23屆「萬丹采風甘蔗祭」。台糖今年規劃糖業五分車路線健走，也準備伴手禮給參加者，民眾還能乘坐牛車遊蔗園，回憶早期的農村生活氛圍，透過豐富的五感體驗，開啟一場兼具知性、感性、休閒及趣味的糖業文化之旅。

本次活動台糖準備1,000份伴手禮給參加者外，也安排剖甘蔗、削甘蔗比賽、親子烤甘蔗、稻草人射箭及親子寫生比賽等活動。活動現場將提供鮮榨甘蔗汁、台糖冰棒、台糖有機米製作的傳統古早爆米香，以及熱呼呼的台糖黑糖薑母茶等供民眾免費品嚐。另外，台糖也將有甘蔗育種作業流程導覽與實物展示，以寓教於樂的方式帶領民眾認識甘蔗以及製糖產業。

台糖表示，甘蔗祭文化節活動今年已邁入第23個年頭，該活動已是屏東地區的年度盛事之一。而萬丹甘蔗育種場成立至今已逾87載，因為當地土壤肥沃、地勢平坦、日照與水源豐沛，再加上冬季溫暖等氣候優勢，成為台灣唯一的甘蔗花穗雜交育種基地。

該場除收集保存國內外珍貴的千餘種原外，台糖更透過雜交技術培育出200多個甘蔗新品種，如早期ROC10、ROC16，至近年培育新命名的ROC28與ROC29等，因此「萬丹甘蔗育種場」素有台灣「甘蔗育種搖籃」的美譽。