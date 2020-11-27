冬季團體遊補助將啟動 平日2天1夜以上每團補貼1.5萬元

為協助旅遊業者度過寒冬淡季，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者轉型經營國旅市場，交通部觀光局今（27）日宣布，每團將獎助1.5萬元，每家旅行業者申請上限15團，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

觀光局指出，此次「冬季平日團體旅遊補助專案」，補助旅行業於冬季包裝團體旅遊，旅遊天數應為兩天一夜以上，行程需主要安排於平日出遊，以分散假日觀光景點人流，同時鼓勵旅行業提供導遊領隊人員工作機會，以旅行業需雇用導遊領隊人員擔任隨團服務人員，方能領取出團補助的方式，將以往導遊領隊人員生計補貼改採功能性補貼納入。

同時，觀光局與各地方政府共同合作推廣冬季團體旅遊，旅行業如於冬季團遊期間至少安排一晚住宿於有舉辦相關團體旅遊補助之縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助。本加碼方案是為了鼓勵各縣市可依縣市特性補助團體旅遊，期藉由聯合補助方式，吸引更多旅行團造訪，中央與地方共同為國旅市場保溫。

觀光局表示，國內疫情控制得宜，鼓勵國人將原先規劃的國外旅行改為更為精緻的深度國內旅遊，於今年7月至10月間推動的「安心旅遊國旅補助計畫」，合計已帶動近1,821萬人次出遊，直接間接觀光效益達640億元，其中團體旅遊補助旅行業計超過2,500家參與，為歷次補助最高，計已提出近6.5萬團申請，參團旅客逾200萬人次。

而由於國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，國境未能解封，觀光局本波紓困3.0第4季員工薪資補貼方案（自2020年10月1日起至12月31日止），仍分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用之四成補貼，其中旅行業須提出曾參與安心旅遊國旅補助、參與國內旅展及與公私部門合作振興國民旅遊拓展商機之實績，以「有轉型作為旅行業者」為補助對象，至接待非本國籍旅客為主之旅館業仍比照第三季須加計營業額衰退幅度，均自12月1日起受理業者申請。

有關觀光產業紓困3.0第4季員工薪資補貼、冬季平日團遊獎勵各項要點、申請表格及詢問窗口，交通部觀光局近期將於行政資訊網（網址：https://admin.taiwan.net.tw/）提供查詢，亦可撥打諮詢專線：0800-211734詢問。