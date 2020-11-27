快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

新竹SOGO周年慶 首日締3.1億新高佳績

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
疫後商機大爆發！新竹SOGO周年慶首日締3.1億新高佳績。圖／業者提供
疫後商機大爆發！新竹SOGO周年慶首日締3.1億新高佳績。圖／業者提供

新竹SOGO週年慶26日盛大展開，首日業績告捷，站上3.1億，創開店以來新高。新竹SOGO店長陳秋芬表示後疫情新常態生活，民眾宅在家時間增加，對居家生活用品追求更高品質，帶動家電、家用、香氛商品大成長；超療癒又實用的HELLO KITTY系列來店禮，首波保溫保冷野餐袋大受歡迎，引起民眾大排一早搶兌。

新竹SOGO週年慶首日冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等家電熱銷，業者分析，一因新竹房市熱絡，不少民眾趁週年慶高回饋率入手新居家電；另外，疫後宅經濟帶動民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機及居家香氛商品熱銷，成長三成。

業者推出的年度限量優惠也吸引大批民眾，一早排隊搶購，如:廣受科技人喜愛的休閒品牌ROOTS推出精選商品2.8折，款式包含男/女/童裝羽絨背心、連帽外套、大學T、毛外套，合計售出超過800件；嬰童推車、汽座銷量成長一倍，準備迎接疫後嬰兒潮；以破盤價推出，挑戰電商通路的箱購商品，也十分熱銷，尤其是日本P&G 3D洗衣球賣破150箱；愛美人士必囤的人氣經典保養品-蘭蔻小黑瓶「超未來肌因賦活露」、資生堂「百優精純乳霜」、植村秀「潔顏油」、雅詩蘭黛小棕瓶「特潤超導全方位修護露」單日均賣出超過300瓶以上。

陳秋芬表示，新竹SOGO週年慶首四日每日都有精選好康的限日限量商品，明天(27日)Mr. Martens經典八孔馬丁靴，原價6,880元，特價4,600元，限量30雙；DAILO文青長版線衫，原價2,380元，特價588元，限量30件；3M Filtete防蟎枕心，原價1,500元，特價980元，限量100組，折扣最低下殺2.4折，精打細算的消費者千萬不要錯過。

疫後商機大爆發！新竹SOGO周年慶首日締3.1億新高佳績。圖／業者提供
疫後商機大爆發！新竹SOGO周年慶首日締3.1億新高佳績。圖／業者提供

SOGO 家電

延伸閱讀

黑豹旗／成德高中首度闖4強 新竹市長鼓勵五育並進

新竹SOGO周年慶明登場 預估12天目標15.7億元

綠色百貨 SOGO奪國家企業環保獎

落實CSR…已成SOGO員工常態

相關新聞

10年等到美國大牌點頭嫁！跑步機老廠狂賺4倍 岱宇的以退為進購併法

全球前3大健身器材廠商岱宇，今年前3季營收年增85％，營收、獲利雙創新高，背後的功臣，是一場「十年磨一劍」的曲折購併。

明年春節離島管制航線 12月8日起陸續開放訂位

明年春節有七天假期，交通部民航局今日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供3,198架次，計26萬8,290個座位數...

不因疫情停下腳步 星宇航空宣布明年1月5日開航吉隆坡

繼11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線後，星宇航空今(27)日再宣佈，2021年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線，正...

家樂福採Apple Clips技術 年底啟動感應購物

家樂福在今（27）日台北金融博覽會首次發表採用Apple iOS14新技術Apple Clips，家樂福總經理王俊超表示...

冬季團體遊補助將啟動 平日2天1夜以上每團補貼1.5萬元

為協助旅遊業者度過寒冬淡季，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度...

疫情延燒 民航局：國籍航空前三季累虧逾85億元

國際疫情持續延燒，與觀光業同為疫情海嘯第一排的航空公司，虧損擴大，據交通部民航局最新公布統計數字顯示，六家國籍航空公司前...

全台機車今年掛牌衝百萬

機車龍頭光陽工業執行長柯俊斌昨（26）日表示，疫情影響下，機車需求大增，再加上多項購車補助將在年底停止，近期買氣大盛，各...

中華車經銷實力強 要通吃客層

中華車是國內非常早投入充電站的二輪機車業者，會大膽在此時選擇結盟Gogoro，並採用充電、換電雙軌並進，主要著眼公司的銷...

裕隆結盟Gogoro 攻換電機車

Gogoro首度與裕隆集團結盟，中華汽車總經理陳昭文昨（26）日宣布，中華車與睿能Gogoro啟動電動機車合作，2021...

華新董座談東元換股案 歡迎寶佳當強力後盾

東元與華新麗華上周宣布換股結盟，引起東元大股東寶佳集團質疑，華新麗華董事長焦佑倫昨（26）日接受本報專訪時表示，機電產業...

華新董座親上第一線 澄清「對抗說」

華新麗華董事長焦佑倫接受本報專訪時侃侃而談，面對外界推測東元是希望引進華新力抗寶佳，他無奈說，如果今天要幫東元撐腰，他會...

華新麗華調整體質 動作頻頻

華新麗華董事長焦佑倫近年積極調整公司體質，首先是年初結盟大陸不銹鋼巨擘青山旗下的鼎信集團，在印尼投資逾150億元設置鎳生...

熱門新聞

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

月薪3萬變6萬生活有什麼轉變？ 網友直言：在北部還是窮

分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

新光金法說／新壽已回應金管會 大減國內外持股860億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。