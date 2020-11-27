新竹SOGO周年慶 首日締3.1億新高佳績
新竹SOGO週年慶26日盛大展開，首日業績告捷，站上3.1億，創開店以來新高。新竹SOGO店長陳秋芬表示後疫情新常態生活，民眾宅在家時間增加，對居家生活用品追求更高品質，帶動家電、家用、香氛商品大成長；超療癒又實用的HELLO KITTY系列來店禮，首波保溫保冷野餐袋大受歡迎，引起民眾大排一早搶兌。
新竹SOGO週年慶首日冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等家電熱銷，業者分析，一因新竹房市熱絡，不少民眾趁週年慶高回饋率入手新居家電；另外，疫後宅經濟帶動民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機及居家香氛商品熱銷，成長三成。
業者推出的年度限量優惠也吸引大批民眾，一早排隊搶購，如:廣受科技人喜愛的休閒品牌ROOTS推出精選商品2.8折，款式包含男/女/童裝羽絨背心、連帽外套、大學T、毛外套，合計售出超過800件；嬰童推車、汽座銷量成長一倍，準備迎接疫後嬰兒潮；以破盤價推出，挑戰電商通路的箱購商品，也十分熱銷，尤其是日本P&G 3D洗衣球賣破150箱；愛美人士必囤的人氣經典保養品-蘭蔻小黑瓶「超未來肌因賦活露」、資生堂「百優精純乳霜」、植村秀「潔顏油」、雅詩蘭黛小棕瓶「特潤超導全方位修護露」單日均賣出超過300瓶以上。
陳秋芬表示，新竹SOGO週年慶首四日每日都有精選好康的限日限量商品，明天(27日)Mr. Martens經典八孔馬丁靴，原價6,880元，特價4,600元，限量30雙；DAILO文青長版線衫，原價2,380元，特價588元，限量30件；3M Filtete防蟎枕心，原價1,500元，特價980元，限量100組，折扣最低下殺2.4折，精打細算的消費者千萬不要錯過。
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