星宇航空宣布：2021年1月5日正式開航吉隆坡

繼11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線後，星宇航空今（27）日再宣布2021年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線，正面迎向新年旅運市場曙光。

看好國際貨運市場，以及商務旅行剛性需求日益漸增，初期將以每週2班飛航桃園-吉隆坡航線，提供商務、留學及返鄉旅客安心的飛航服務。

星宇航空表示，看準吉隆坡為東南亞經濟重鎮及重要貨運轉運樞紐，2021年1月5日起將開闢每週二、五飛航的桃園-吉隆坡航線，將以空中巴士A321neo執飛，早去午回的航班時間貼心符合商務旅客需求，為馬來西亞旅客打造最安全便利的飛航服務。

星宇航空12月起將開闢曼谷、大阪、東京三航線，預定於12月１日開闢桃園-曼谷（蘇凡納布）、15日開闢桃園-大阪（關西）、16日開闢桃園-東京(成田)航線，現有檳城、澳門航線將持續為旅客服務，因應客貨運需求增加，澳門航線自12月10日至31日，除維持JX205、JX206每日一班飛航外，週ㄧ至週五將新增JX203、JX204午班機服務，星宇航空未來將持續以『月』為單位，依市場需求滾動式調整航班。