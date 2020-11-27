上銀攜手中山附醫 發表台灣首台自製的手術機器人

由精密機械大廠上銀科技（2049）帶領的團隊，與國內臨床醫師合作之下，台灣第一台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」正式誕生，上銀今(27)日與中山醫學大學附設醫院共同宣布，合作創造了全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」。

上銀集團總裁卓永財表示，隨著時代的進步，手術的發展已由腹腔鏡世代逐漸走入機器人手術世代，世界各國也積極投入大量的人力與技術在機器人設備研發與應用的議題上，而在這段手術機器人發展史中，台灣當然不能缺席。

這部代表台灣之光的全自製「HIWIN內視鏡扶持機器人」，主要運用於一般外科、婦產科胸腔外科等科別，透過其專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現微創手術病患傷口小、恢復快等優點。

另外，依此相對輕便的單臂機器手臂，搭配單孔技術、3D影像系統等，將能大為提高手術的品質與安全。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲表示，中山附醫向來努力提供民眾最新科技且優質的醫療服務，因此於今年度正式引進上銀手臂，最主要是希望推動機器人手術普及化。

而在一般外科主任彭正明帶領手術團隊積極發展應用之下，已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇裡，結合獨特的單孔手術技術，藉著手臂的特性使手術過程中視野更加穩定，並使病患傷口更小，進而提升病人的安全性及滿意度。

蔡明哲強調，技術的教學分享是手術發展的重要過程，只有透過技術分享才能夠創造更加優質的手術世代。

因著這樣起心動念，中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心與上銀科技攜手合作創造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，透過手術的標準流程建構國內外醫師的手術技術培訓工作，使MIT的HIWIN機器人手臂可以廣泛應用在全球各個領域，以嘉惠全球的病患朋友。