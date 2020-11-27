快訊

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

面紅耳赤！議場下過內臟雨後 藍綠立委發生扭打

上銀攜手中山附醫 發表台灣首台自製的手術機器人

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀董事長卓文恒(右三)與中山附醫院長蔡明哲(左三)舉行MIT機器手臂臨床手術教學場域啓用。記者宋健生/攝影
上銀董事長卓文恒(右三)與中山附醫院長蔡明哲(左三)舉行MIT機器手臂臨床手術教學場域啓用。記者宋健生/攝影

由精密機械大廠上銀科技（2049）帶領的團隊，與國內臨床醫師合作之下，台灣第一台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」正式誕生，上銀今(27)日與中山醫學大學附設醫院共同宣布，合作創造了全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」。

上銀集團總裁卓永財表示，隨著時代的進步，手術的發展已由腹腔鏡世代逐漸走入機器人手術世代，世界各國也積極投入大量的人力與技術在機器人設備研發與應用的議題上，而在這段手術機器人發展史中，台灣當然不能缺席。

這部代表台灣之光的全自製「HIWIN內視鏡扶持機器人」，主要運用於一般外科、婦產科胸腔外科等科別，透過其專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現微創手術病患傷口小、恢復快等優點。

另外，依此相對輕便的單臂機器手臂，搭配單孔技術、3D影像系統等，將能大為提高手術的品質與安全。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲表示，中山附醫向來努力提供民眾最新科技且優質的醫療服務，因此於今年度正式引進上銀手臂，最主要是希望推動機器人手術普及化。

而在一般外科主任彭正明帶領手術團隊積極發展應用之下，已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇裡，結合獨特的單孔手術技術，藉著手臂的特性使手術過程中視野更加穩定，並使病患傷口更小，進而提升病人的安全性及滿意度。

蔡明哲強調，技術的教學分享是手術發展的重要過程，只有透過技術分享才能夠創造更加優質的手術世代。

因著這樣起心動念，中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心與上銀科技攜手合作創造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，透過手術的標準流程建構國內外醫師的手術技術培訓工作，使MIT的HIWIN機器人手臂可以廣泛應用在全球各個領域，以嘉惠全球的病患朋友。

彭正明主任經歷五年的努力，目前有來自13國(德國、日本、韓國、義大利、印度、越南、菲律賓、希臘等國家)，超過128位外籍醫師來到台灣學習機器人手術技術，讓世界走進來台灣，使我國新的手術技術推廣全世界，讓世界各個角落的病患也可以得到此技術的服務。

上銀科技與中山附醫合作發表台灣第一台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」。記者宋健生/攝影
上銀科技與中山附醫合作發表台灣第一台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」。記者宋健生/攝影

微創手術 機器人 上銀科技

延伸閱讀

乳癌化療中，我是不是無法生育了？年輕、中年、老年得乳癌要怎麼治療，名醫提供指引

凌華衝刺醫材 雙喜臨門

彰濱秀傳醫院微創手術訓練中心開課 為台灣留才

數位雙生應用醫療儀器 助醫師精準定位降風險

相關新聞

10年等到美國大牌點頭嫁！跑步機老廠狂賺4倍 岱宇的以退為進購併法

全球前3大健身器材廠商岱宇，今年前3季營收年增85％，營收、獲利雙創新高，背後的功臣，是一場「十年磨一劍」的曲折購併。

明年春節離島管制航線 12月8日起陸續開放訂位

明年春節有七天假期，交通部民航局今日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供3,198架次，計26萬8,290個座位數...

不因疫情停下腳步 星宇航空宣布明年1月5日開航吉隆坡

繼11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線後，星宇航空今(27)日再宣佈，2021年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線，正...

全台機車今年掛牌衝百萬

機車龍頭光陽工業執行長柯俊斌昨（26）日表示，疫情影響下，機車需求大增，再加上多項購車補助將在年底停止，近期買氣大盛，各...

中華車經銷實力強 要通吃客層

中華車是國內非常早投入充電站的二輪機車業者，會大膽在此時選擇結盟Gogoro，並採用充電、換電雙軌並進，主要著眼公司的銷...

裕隆結盟Gogoro 攻換電機車

Gogoro首度與裕隆集團結盟，中華汽車總經理陳昭文昨（26）日宣布，中華車與睿能Gogoro啟動電動機車合作，2021...

華新董座談東元換股案 歡迎寶佳當強力後盾

東元與華新麗華上周宣布換股結盟，引起東元大股東寶佳集團質疑，華新麗華董事長焦佑倫昨（26）日接受本報專訪時表示，機電產業...

華新董座親上第一線 澄清「對抗說」

華新麗華董事長焦佑倫接受本報專訪時侃侃而談，面對外界推測東元是希望引進華新力抗寶佳，他無奈說，如果今天要幫東元撐腰，他會...

華新麗華調整體質 動作頻頻

華新麗華董事長焦佑倫近年積極調整公司體質，首先是年初結盟大陸不銹鋼巨擘青山旗下的鼎信集團，在印尼投資逾150億元設置鎳生...

新北挺新創 成效卓著

新北市政府為使新北邁向創業之都，積極投入新創相關資源，給予創業者一次到位的服務，於新北市政府一樓大廳辦理從11月26日至...

致茂助陣 厚植量測技術升級能量

致茂電子整合系統事業部暨光學檢測系統事業部總經理曾一士昨（26）日表示，隨著電子產品日趨精細化，量測技術也需同步升級，這...

精密工程專題論文獎 頒發

台灣精密工程學會．致茂電子昨（26）日盛大舉行「精密工程專題與論文獎」評選暨頒獎典禮，經濟部工業局長呂正華表示，學會20...

熱門新聞

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

月薪3萬變6萬生活有什麼轉變？ 網友直言：在北部還是窮

新光金法說／新壽已回應金管會 大減國內外持股860億

分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。