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中華車經銷實力強 要通吃客層

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

中華車是國內非常早投入充電站的二輪機車業者，會大膽在此時選擇結盟Gogoro，並採用充電、換電雙軌並進，主要著眼公司的銷售團隊及經銷實力，希望能讓消費者一站購足。

中華車eMOVING投入電動機車多年，已是台灣最早發展電動機車的業者，最早從充電式電動機車開始，近年並自行設立換電站，卻在此時宣布與Gogoro合作，將使用Gogoro的換電站，引發市場好奇過去中華車在換電站布建是不是要放棄？

依據中華車的說法是，提供消費者不同的選項，無論是使用充電方式，或是使用Gogoro的換電方式，涵蓋目前市場上所有的能源方式，滿足所有消費者的需求。

市場人士分析，中華車的銷售系統競爭力極強，儘管目前市場上，有些消費者習慣於在自家充電、不必每個月花幾百元換電，但也有消費者不耐煩在家充電，不同的消費者有不同的要求。然而中華車盤算的是若消費者上門購車，即可一站購足，不管是充電、換電，而且換電還有不同系統可選購，全力掌握所有客層。

中華車 Gogoro 電動機車

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