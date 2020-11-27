全台機車今年掛牌衝百萬

機車龍頭光陽工業執行長柯俊斌昨（26）日表示，疫情影響下，機車需求大增，再加上多項購車補助將在年底停止，近期買氣大盛，各家機車廠全面加班因應。估計今年全年市場將達101.2萬台，成為25年來的新高紀錄，並較去年同期成長12.2%。

台灣機車市場的高峰是1995年時的119萬台，當時有不少機車是在台灣賣出之後被運到對岸去，之後就是2017年的100.5萬輛，今年預計將較去年增加11萬輛，來到101.2萬台，創下25年來的新高。以目前各公司的銷售台數來看，光陽較三陽約多出4萬台，較山葉多出約10萬台，光陽可望連續21年市場銷售冠軍，市占率約為34%。

今年機車市場表現超出業界預期，年初時即因機車多項補助因素市場看好，包括環保署對七期車的補助5,000元、交通部對ABS車款的4,000元補助，以及原本即有的財政部貨物稅減徵的汰舊換新5,000元，被看好將有提前消費的效果。

另一方面，第2季起機車市場因新冠肺炎疫情影響，許多民眾不願意使用大眾運輸系統，快速搶買機車，機車銷售量快速拉升，包括光陽與三陽機車今年幾乎都是全年加班以因應市場需求。

在新冠肺炎與補助的雙重帶動下，今年台灣機車市場前十月累計掛牌數達78.5萬台，預計11月單月將達到10.6萬台，12月更將在各家車廠全面加班因應下，挑戰12萬台的掛牌數。

此外，環保署對七期車的補助明年將從5,000元降至3,000元，交通部對ABS車款的4,000元補助則將在明年取銷，由於財政府貨物稅減徵明年是否續行目前尚未確定，因此消費者在年底前全年搶買，6,000元的差價造成市場上嚴重缺車局面。

光陽指以台中市為例，庫存不到700台，但是卻有1,500張訂單拿著身份證排隊。光陽已宣布12月5日以前訂車的消費者一定能拿到補助，拿不到補助的由光陽公司補。但影響所及，光陽預計將加班到12月30日，這也打破光陽20年來年底最後一周不生產機車的慣例。