裕隆結盟Gogoro 攻換電機車

Gogoro首度與裕隆集團結盟，中華汽車總經理陳昭文昨（26）日宣布，中華車與睿能Gogoro啟動電動機車合作，2021年底電動機車eMOVING將推出使用 Gogoro Network®智慧電池交換平台服務的電動機車。未來，eMOVING將針對不同車型區分對應快充、便利家充與換電三大能源系統，可望完善多元能源策略理念。

圖／經濟日報提供 目前Gogoro的換電體系已有多家合作夥伴，分別是宏佳騰、PGO、台鈴與山葉。不同於前幾家的合作模式，中華車的eMOVING仍保有原本的充電車款，但不會再發展自家的換電體系，新而是增Gogoro交換平台的車款。中華車此舉可望提高電動機車的機動性，提供消費者更多選項，對於Gogoro而言，則是新增加一家電動機車業者使用換電平台，提高效能。

中華車eMoving目前年銷規模約6,000台，在新增新的能源系統後，可望進一步擴大電動機車的市場規模。

Gogoro執行長陸學森表示，中華電動車eMOVING，不但是綠牌車的先鋒，也順應電動機車浪潮來臨之際，積極開發不同級距產品來因應市場需求，現今共同參與PBGN聯盟，透過Gogoro提供的關鍵零組件、創新技術及智慧電池交換平台上設計開發的電動機車車型，一起換電衝刺，帶動電動機車市場蓬勃發展。