今年前十月成屋交易量達26萬棟 全年可望寫下六年新高
根據內政部最新資料顯示，9月全台的買賣移轉棟數3.18萬棟，創下57個月以來新高，10月工作天數較少量縮至2.8萬棟，累計前10月移轉棟數共26萬棟，以今年第四季穩定的市場買氣與11、12月工作天數都較10月增加的狀況推估，全年的買賣移轉可望站上32萬棟，挑戰2014年以來的新高量。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10月地政機關工作天數僅有19天，11、12月工作天數多出1~2成，加上第四季市場買氣仍維持穩定，推估全年度可望站上32萬棟，超過2014年的32.06萬棟，從移轉棟數量增的狀況也可解讀為今年房市買氣是2014年以來表現最好的一年。
9月全國的買賣移轉棟數為3.18萬棟，創下近57個月以來的新高，10月的移轉棟數則為2.8萬棟，累計前10月全國買賣移轉棟數為26萬棟，主要都會區前10月移轉棟數新北市以5萬棟居冠，第二熱門則是台中市3.8萬棟，其次則是桃園市的3.7萬棟，高雄市則是3萬棟。
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