新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

遠東巨城Big City週年慶今（26）日登場，買氣大爆發，首日業績4.3億元，年增12%，開店前停車場入口已大排長龍，一樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，總計來客數達15萬人，有消費者驚呼，彷彿全新竹人都在瘋Big City周年慶。

此次周年慶在全台獨家HAPPY GO Pay點數26倍還送百萬點，及17大銀行滿額禮助攻下，加上各樓面指定業種推出天天滿額贈，直接加碼回饋給消費者，各業種表現相當亮眼。

香氛保養主打大容量囤貨4折起搭配滿額贈奏效，業績成長三成；高消費滿額贈同樣發威，看準換機潮持續發酵iPhone 12系列日賣超過200支。

智能大型家電如冰箱、洗衣機、65吋8K電視熱銷，不到下午五點，德宜、集雅社等千萬店櫃超前達成，家電3C業績年成長158%。

此外，出國旅遊受限，民眾更多了心思享受家居生活，挹注生活居家系列的大型店如MUJI無印良品、宜得利、誠品生活等業績齊聲成長四成；周年慶首日客單較去年同期成長近40%。

最大話題亮點的109家超夯快閃店及聯合特賣衝出高業績，精品級千層蛋糕Lady M快閃店，推出全球獨家限定的新竹福源花生醬特製的黑糖花生千層蛋糕，日銷超過千片。

還有來自大阪工匠級的嵜本高級生吐司專門店堅持當日限量出爐，單片吐司開賣後30分鐘內熱銷完售，快閃限定吐司禮盒組亦在開賣不到1小時旋即售罄。

迎接周年慶人潮，周末貨品數量將再加碼，加上各樓面全台北中南人氣美食名店吸引排隊人龍，及歐美日系「L'OREAL PARIS」、「MATRIX」、「SKINFOOD」、「KOSE」、「花王」等開架彩妝特賣、獨家集合「薇佳」、「aeveop」、「bevoli」及「aquater」等醫美品牌特賣深受女性消費者青睞，衝出業績成長超過兩成的亮眼表現。