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新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
遠東巨城看準換機潮持續發酵iPhone 12系列日賣超過200支。遠東巨城/提供
遠東巨城看準換機潮持續發酵iPhone 12系列日賣超過200支。遠東巨城/提供

遠東巨城Big City週年慶今（26）日登場，買氣大爆發，首日業績4.3億元，年增12%，開店前停車場入口已大排長龍，一樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，總計來客數達15萬人，有消費者驚呼，彷彿全新竹人都在瘋Big City周年慶

此次周年慶在全台獨家HAPPY GO Pay點數26倍還送百萬點，及17大銀行滿額禮助攻下，加上各樓面指定業種推出天天滿額贈，直接加碼回饋給消費者，各業種表現相當亮眼。

香氛保養主打大容量囤貨4折起搭配滿額贈奏效，業績成長三成；高消費滿額贈同樣發威，看準換機潮持續發酵iPhone 12系列日賣超過200支。

智能大型家電如冰箱、洗衣機、65吋8K電視熱銷，不到下午五點，德宜、集雅社等千萬店櫃超前達成，家電3C業績年成長158%。

此外，出國旅遊受限，民眾更多了心思享受家居生活，挹注生活居家系列的大型店如MUJI無印良品、宜得利、誠品生活等業績齊聲成長四成；周年慶首日客單較去年同期成長近40%。

最大話題亮點的109家超夯快閃店及聯合特賣衝出高業績，精品級千層蛋糕Lady M快閃店，推出全球獨家限定的新竹福源花生醬特製的黑糖花生千層蛋糕，日銷超過千片。

還有來自大阪工匠級的嵜本高級生吐司專門店堅持當日限量出爐，單片吐司開賣後30分鐘內熱銷完售，快閃限定吐司禮盒組亦在開賣不到1小時旋即售罄。

迎接周年慶人潮，周末貨品數量將再加碼，加上各樓面全台北中南人氣美食名店吸引排隊人龍，及歐美日系「L'OREAL PARIS」、「MATRIX」、「SKINFOOD」、「KOSE」、「花王」等開架彩妝特賣、獨家集合「薇佳」、「aeveop」、「bevoli」及「aquater」等醫美品牌特賣深受女性消費者青睞，衝出業績成長超過兩成的亮眼表現。

巨城吉祥物阿Mall化身休閒旅行、居家生活系列的超實用來店禮，首日毛毯即兌換超過3,000份，還有限定南法香送馬賽皂驚喜贈，接下來連續八波不間斷，天天有得換，年底就看周年慶這波。

進駐遠東巨城精品級千層蛋糕Lady M快閃店，周年慶推出全球獨家限定的新竹福源花生醬特製的黑糖花生千層蛋糕，日銷超過千片。遠東巨城/提供
進駐遠東巨城精品級千層蛋糕Lady M快閃店，周年慶推出全球獨家限定的新竹福源花生醬特製的黑糖花生千層蛋糕，日銷超過千片。遠東巨城/提供

周年慶

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