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台南最大數位地標！燦坤Awesome永華家電／數位館明開幕

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤董事長林技典。（本報系資料庫）
燦坤董事長林技典。（本報系資料庫）

3C通路燦坤（2430）Awesome永華家電/數位館整改明（27）日開幕，不只為燦坤Awesome店格的拓展，也代表著黃色軍團將在台南創立最大的數位地標。此次燦坤南台灣第一家、也是最大門市的Awesome永華門市加入營運，並聯手十家大型門市衝業績，將為第4季業績帶來新助力。

燦坤行銷部副總鄧文薏今（26）日表示，永華家電/數位館分別有 278坪、353坪，合計達631坪，此次整改出擊，特別是數位館獨立營運，看好年輕族群的購買力道。

她說：「訴求店格寬敞、明亮、舒適，除了讓人耳目一新，且為南台灣第一間Awesome家電、數位館，可提供最完整的3C購物體驗，滿足消費者對於日常生活的各種需求。」

鄧文薏指出，除了永華家電／數位雙館開幕，也是今年六間新開門市，包括屏東東港、新竹竹東、高雄力行、嘉義垂楊、台中Awesome旗艦店與新莊Awesome店的滿月慶，結合台中公益店、新大里店檔期，舉行「10店同慶」，擴大營運規模。

象徵北中南門市的串聯，代表著黃色軍團齊心一力，透過強大的3A4心級服務，3A「Anytime/ Anyone/ Awesome」 希望能讓每一位消費者、隨時隨地都能滿足生活中的各種需求；4心「用心經營、安心的購物環境、貼心服務、放心把需求交給燦坤」，讓每位來到燦坤的消費者，都能擁有放鬆愉悅的心情，打造屬於自己家的風格，帶給全客層不同生活型態的需求，創造更美好的生活價值。

前十月燦坤營收159.58億元，年減0.1%。法人認為，燦坤受惠11月有蘋果新手機上市，預期將帶動11月營收比10月的14.09億元，有大幅成長可期。

燦坤 家電

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