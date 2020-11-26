全國電搶攻黑五商機 數百款3C家電最低折扣直逼對折
全國電子（6281）超強檔「黑色星期五Black Friday」即日起至11月30日，數百款3C家電最高降幅達萬元、最低折扣直逼對折，指定款大電視甚至祭出降萬元、再送市值超過萬元的名牌手持吸塵器。
全國電子指出，全台320家門市及線上購物平台同步祭出揪優惠方案看好聖誕趴交換禮物、尾牙禮、新年汰舊換新三大商機。指定款電視、冰箱、洗衣機、小家電、免治馬桶「滿5千元送500元現金折價券」，滿萬元就送千元現金折價券。
指定家電另享全國電子獨家加碼禮「單品39,999元以下指定機種電視送歐風寢具四件組（市價4,980元）」、「單品4萬元以上指定機種電視送Electrolux超級完美管家滾刷版（市價14,900元）」、「指定機種冰箱送ANNCHEN茶樹組（市價1,800元）」、「指定機種洗衣機送飛狼野趣五件式休閒組（市價3,280元）」，禮上加禮有購超值，3C霸主就地而生。
秋冬轉換之際，過敏值閃破高標，全國電子強調，黑色星期五Black Friday特搜空氣清淨機、冷暖空調、除濕機推出「指定款滿萬送1000元現金折價券」，即刻入手冷暖空調加碼送品牌原廠好禮。
此外，全國電子加碼推出「滿額加1元多1件精選商品」黑色星期五再登場。活動期間，單筆購物滿五萬元以上就能享有「滿額加1元多1件精選商品」。最高門檻10萬元以上，加一元即獲市價３,590元的IRIS雙氣旋偵測除蟎吸塵器大拍4.0（市價3,590元），或Panasonic 25公升機械式微波爐（市價3,190元），或禾聯超薄型智能掃地機（市價10,900元）。
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