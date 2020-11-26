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「音波拉提」成抗老醫美趨勢 麗彤受惠醫材收入

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

受惠於「音波拉提」做為對抗老化之醫美保養訴求的基本款，已悄然成為抗老醫美的主流趨勢。麗彤生醫（6539）今年耗資新台幣數百萬元引進獲歐盟CE、韓國KFDA、台灣TFDA認證的第三代海芙音波拉提儀器設備(克雷西施-歐萃芙苿第三代超音波系統及配件)，其主要是利用高能聚焦超音波的能量，作用在不同深度的皮下組織，進而刺激深淺不同的部位，並達到拉提及緊實效果，且加上核准部位從臉部眉毛至臉頰、頦下、身體下腹及大腿鬆弛處之緊實拉提，帶動消費者前往麗彤策略合作夥伴-君綺醫美診所消費的需求拉高，挹注麗彤來自音波拉提探頭的耗材收入，自今年下半年起，探頭醫材收入每月平均有千萬元進帳，成為未來成長動能之一。

董事長張麗綺表示，隨著消費者對於基礎保養、微整形、整形等醫美技術接受度日益漸增，且追求「自然美」、「安全性」更是消費者重視的要素之一。而麗彤旗下醫美管理平台，擁有原廠認證的醫美儀器設備、醫材，在醫美需求持續攀升下，尤其在「音波拉提」的部分，麗彤旗下即擁有包括Ulthera、UltraSkin、Hifu Ultraformer等多種音波拉提設備，並已在全台11家醫美診所中使用，消費者的需求增溫下，帶動探頭耗材出貨暢旺，推進公司今年截至10月底整體醫材營收比重攀升的主要原因。

展望2020年，麗彤樂觀看好步入第四季醫美保健消費旺季，一方面，策略聯盟醫美診所祭出1111相關活動助威，催動主力醫材產品包括肉毒、玻尿酸、皮秒雷射、以及超音波拉皮設備使用的探頭等耗材產品有機會遞出優異的成績，另一方面，保健及保養品也積極搶占雙十一電商購物潮的市場份額，不僅如此，麗彤也結合網紅、代言人等持續在線上、線下及社群媒體中落實精準的行銷策略，以期公司整體銷售業績保持在優異的水準之上，貢獻整體營運良好的成長動能。

醫美 醫材

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