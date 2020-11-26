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尖端醫現增2.5億元提前到位 擴大產能搶細胞治療商機

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

尖端醫（4186）辦理現金增資，董事會通過每股25元溢價發行，該公司2.5億元現增款項提前到位。由於尖端醫對潛在策略投資者抱持開放態度，尖端醫表示，未來合作對象必須符合「擴大產業價值」、「有利市場擴展」及「加速國際化發展」等三大方向。據悉，國內外有數個可做為東南亞、東協市場的策略聯盟夥伴正在洽談。

尖端醫擁有細胞儲存、免疫細胞治療、體外檢測試劑三大業務，在臍帶血、臍帶間質幹細胞、免疫細胞保存等多方面開枝散葉，以細胞守護全家健康是尖端醫追求目標，所以從嬰兒出生、成長保健、預防醫學、醫學美容到銀髮階段均為尖端醫服務版圖之一。

尖端醫表示，去年為響應「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱：特管辦法）的開放，是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的幹細胞儲存公司。今年更是通過退化性膝關節炎、膝關節軟骨缺損治療計劃，成為全國第一個骨髓間質幹細胞製備場所。

此次通過的自體骨髓間質幹細胞移植，還可用於神經醫學領域如脊髓損傷患者，依臺灣健保資料庫統計，國內脊髓損傷發生率每年每萬人2.46件，相當於每年有4-5千個家庭因為脊髓損傷而破碎，所以將待衛福部審查核可後，將為病患帶來新的機會與新生。

尖端醫自結10月營收較去年同期月營收成長60.72%，受惠於掌握精準醫學技術，加上天福天美仕的未來合作，由尖端醫提供細胞各項儲存業務、國際認證與整廠輸出，天福天美仕針對東南亞及大陸天福醫院及其他潛在合適單位進行相關細胞領域合作洽談與推廣，將對尖端醫的營運可望有正面的影響。

幹細胞 東南亞 膝關節

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