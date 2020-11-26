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樂天市場攜手新安東京海上 推出樂天保險館

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

台灣樂天市場電商平台今（26）日宣布，與新安東京海上產險攜手推出「樂天保險館」，新安東京海上產險在館內除了提供汽（機）車險，住宅火險、到旅平險等多項險種外，還有「精選好文」分享，讓民眾只要在樂天保險館即可一站式獲得多元保險服務資訊。

台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，台灣大多數民眾對於保險購買及保險知識的需求逐漸攀升，但因為工作繁忙，無法隨時檢視自身需求。這次與新安東京海上產險合作，在樂天保險館中提供會員最適切的保險服務，未來也將與新安東京海上產險推出更多元的服務，讓保險成為生活中觸手可及的服務。

樂天市場大數據分析顯示，站上會員女性占總體會員人數的65%，曾購買過日本相關商品的會員約有七成以上。樂天市場特運用新興行銷科技，在瞭解會員的需求之後，將推薦其最適保險，同時也會定期在「精選好文」專區中，分享保險時事議題、專業觀點，讓會員快速簡單即可取得保險完整服務。

新安東京海上產險總經理林榮泰指出，為讓消費者享受更便利、更完整的保險服務，與樂天市場合作推出樂天保險館，從熱門商品到精選好文，皆是目前樂天站上會員最需要的內容，未來也將持續推出更多服務。

台灣樂天市場表示，「台灣樂天生態圈」透過會員及點數豐富整體生態體系，相信這次與新安東京海上產險的跨界合作，能激盪出不一樣的會員族群。樂天市場也將持續與新安東京海上產險有更深化的合作，未來更規劃推出「保險體驗平台」，以遊戲方式寓教於樂，帶給樂天會員更豐富的保險體驗。

樂天市場 保險 產險

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新安東京海上產險攜手樂天市場 接軌消費者保險需求

樂天保險館上線 主推車險、旅平險、住宅火險

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