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疫情二度爆發 商仲：「宅度假」將成飯店市場支撐力

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導

據 CBRE 世邦魏理仕最新發布《2020年亞太飯店市場概況》顯示，自年初全球爆發疫情以來，幾乎滅絕了國際旅行的機會，旅客面臨各地為抑制疫情擴散風險所實行的嚴格邊境管制措施，商務客亦面臨企業財務壓力實施撙節措施而減少商旅，導致全球航空客運量大減，亞太區市場包括香港、台灣、日本、韓國等的國際旅客人次更是銳減八成以上。世邦魏理仕認為，全球航空客運在4月以來已現復甦，然而回升趨勢力道非常薄弱，意味著境內旅遊「宅度假」（Staycation）的消費將成為飯店市場的唯一支撐。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，「以疫情最嚴峻的4月為例，亞太各城市飯店住房率從2019年平均80%的水平遽減至目前的25%，影響的不只是飯店營運收入，投資人對於未來飯店不動產投資與開發的信心更是面臨前所未見的悲觀。

施甫學指出，台灣堪稱防疫模範生，亞太區其他市場如日韓、紐澳陸續重啟經濟之時，同時有條件的實施『旅行泡泡』以刺激消費；依照目前發展態勢，預料2021年下半年全球經濟將有感復甦，旅客亦將重拾國際旅遊信心，飯店市場雖面臨寒冬，然業者危機處理部署得宜，預料將不至出現拋售潮現象。」

世邦魏理仕觀察台灣觀光旅遊數據，據交通部觀光局最新觀光統計，今年前九月來台旅客計有131萬人次，相較於去年同期的879萬人次，來台旅客人次大減85%，對飯店住房業務衝擊影響甚鉅。

在缺乏國際客源下，飯店平均住房率幾近腰斬，據交通部觀光局觀光旅館業務統計，去年1至9月期間，全台觀光旅館平均住房率為65.48%，在疫情爆發以來堪稱海嘯第一排飯店業，今年同期全台觀光旅館平均住房率只剩36.25％。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，「亞太區多數城市已於夏季陸續重啟經濟，然而疫情疑慮未解，民眾為求紓緩多月來的心理壓力，國內旅遊成為唯一解方，旅遊業者亦順勢推出相關優惠方案，提供民眾享受風險較低的境內『宅度假』（Staycation）。

以疫情較為紓緩的10月為例，亞太各城市飯店住房率從2020年4月的平均25%明顯回升至51%，台灣市場的反彈表現亦令人驚豔，全台觀光旅館平均住房率倍數勁升，由4月的15.13％回升至9月的46.85%，尤其是花東、風景區，其住房表現更已趨近疫前水平，此意味著飯店市場谷底已過，而論及全面復甦仍言之過早。

世邦魏理仕預期，中短期內國際旅客來台人次將持續維持低水平，飯店業者營銷管理的實力此時將一見真章，預料國際觀光正式步入復甦至少要等到2024年。」

觀光 疫情

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