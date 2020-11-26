智擎與英國新創療法公司合作研發 小分子新藥SOL-578

智擎生技 （4162） 今日宣佈，與英國 Sentinel Oncology Limited 公司正式簽署獨家授權合作契約書，雙方共同發展細胞損傷調控酵素抑制劑（Chk1 inhibitor）的新藥 SOL-578 。未來智擎將負責全部研發資金，並與 Sentinel 公司共同合作完成 SOL-578 於 GLP 毒理和藥理試驗（IND enabling studies）的研發工作，以加速進行後續之人體臨床試驗。

Sentinel 公司係為一家致力於開發創新療法以滿足尚有醫療需求領域的新藥研發公司。SOL-578 具有高選擇性且可口服之小分子化合物，作用於 DNA 損傷反應（DDR）途徑，是目前市面上所看到最佳的（best-in-class）Chk1 inhibitor 化合物。

依據授權合作契約書智擎將支付 Sentinel 公司一合理約定金額以獲得獨家合作和保有未來簽署全球專屬授權發展和商業化 SOL-578 契約書的權利。當智擎完成 SOL-578 之GLP 毒理和藥理試驗並行使簽署獨家全球授權之權利時，智擎將支付 Sentinel 公司定額簽約金、定額里程碑授權金及依淨銷售額所計算之權利金。

智擎公司總經理胡宇方博士表示，智擎認為 SOL-578 能同時作用於癌症細胞的 DNA 損傷反應及細胞周期調節軸的雙重功能，有很大的發展潛力。我相信以我們過去成功執行安能得® 癌症新藥的開發經驗，一定可以加速 SOL-578 的臨床應用發展，以帶給癌症病人更多治療的選擇機會。