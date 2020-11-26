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合庫雙語分行全台布局 提供多種語言貼心服務

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，將台灣打造成雙語國家，截至今年10月已於北部、中部、南部共建置完成11家雙語分行，為展現強烈企圖心，明(2021)年將再擴增北部9家、中部、南部各建置4家，共17家雙語分行，接著陸續拓展到國內各分行，預計至2030年前全面完成所有分行為雙語分行，形塑友善的雙語金融服務環境，加速與世界接軌！

合庫金控暨合庫銀行雷仲達董事長一向視員工為公司最重要的資產，就任以來即指示規劃完善的薪資福利制度及教育訓練，並持續培養國際金融業務人才，以實際行動加強行員外語語文訓練，為提升行員外語能力，合庫銀行除對外招募具有外語能力之人才外，另積極開設各項英語訓練課程，包含線上新聞英語、銀行櫃檯英語與口說培訓課程，擴增第一線人員英語應對能力，並轉換為國內270家分行日常演練項目，將雙語金融服務延伸至全臺各分行，全面提升行員英語能力，強化員工英語溝通與交流專業能力。

合庫銀行領先同業，雙語分行除增設雙語觸控式導覽機，提供英語介面的業務介紹及分行區域導覽功能，方便外籍客戶即時瀏覽英語化業務內容外，並能同時服務非英語系國家客戶，特別在英語服務櫃檯額外貼心配置多國語言翻譯機，支援40多種語言服務，讓來自不同國家客戶都可以直接用母語進行口譯，達到溝通無國界，另在日本觀光客往來頻繁的南京東路分行加碼推出日語服務，作為「中、英、日」的三語特色分行，讓外籍客戶體驗到有如回到家鄉般親切的感受。

合庫銀行雙語分行行員能以流利的英語提供貼心及有溫度的金融專業服務，加上營業廳場所各類標示、硬體設備及整體環境，均可成為友善雙語金融環境，榮獲ICRT以合庫銀行為銀行業代表，進行英語實測影片拍攝，深獲好評及肯定，充分展現合庫銀行建置雙語分行的豐碩成果。

目前合庫銀行員工參與英語檢定測驗的人數已逾3,800人，更有超逾400名員工取得英檢中高級以上的水準。未來，合庫銀行規劃至2030年前，國內270家分行全面完成設置雙語分行，同仁能以流利的英語提供服務，提升金融服務國際化環境，在強化員工外語溝通與交流專業能力的同時，也可望結合橫跨歐、美、亞、澳四大洲，現有的24個海外據點服務網絡，提供外派與輪調機會，增加金融實務的歷練及擴大視野，厚實國際化的發展，並朝著亞太區域優質國際級銀行的目標邁進。

英語能力 合庫金

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