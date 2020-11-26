新安東京海上攜手樂天 推線上保險平台

新安東京海上產險與來自日本樂天第一大網購平台的台灣樂天市場，雙方今（26）日共同宣布，攜手推出全新「樂天保險館」正式上線，館內由新安東京海上產險獨家提供包含汽(機)車險、旅平險及住宅火險等多項商品的介紹。

此舉旨在藉由驅動保險產業專業的「知識力」，將生硬艱澀的保險，透過淺顯易懂的文字變得更親民，同時結合台灣樂天市場所擁有強大的「數據力」，鎖定線上不同客群推薦最適合的商品。

在電商平台接軌保險服務下，促成兩大產業領頭羊的跨業合作，聯手協助民眾轉嫁生活中各項風險，讓客戶最珍貴的財產擁有最心安的保障。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，受惠疫情帶動民眾網購的習慣，電商平台已成為多數人購物管道的首選，為更貼近數位客戶的保險需求，新安東京海上產險在樂天保險館內，除了推薦熱門的汽(機)車險、住火險、旅平險等險種，更定期在精選好文專區中，將過往大家印象中有關保險難懂生硬的條款文字，善用與時事結合的議題與簡易的文字描述，將有助提升民眾對保險進一步認識，及其背後作為保障生活的重要意義。

「客戶在數位時代對於服務的需求變得更多元，特別是攸關自身風險部分」，台灣樂天市場執行長羅雅薰在記者會中特別指出這一點，樂天保險館將以每日千萬計的大數據為基礎，運用大數據分析瞭解用戶的需求後可推薦最適的保險。

舉例來說，樂天市場多數消費客群多為女性且偏年輕，在導入新安東京海上產險的專業保險規劃下，區分出小資族、租屋族、購屋族及旅遊族等族群後，既可提供最符合且能為用戶生活架起安心防護的商品組合，讓線上用戶在買好物的同時，也能獲得更完善便捷的產險服務。

順應線上購物日益普遍的趨勢，未來新安東京海上產險將持續與台灣樂天市場深化合作，為共同強化樂天用戶對各類風險的抵抗力而努力，樂天保險館後續也預計推出保險體驗平台，以遊戲方式寓教於樂，讓客戶體驗保險帶來的真正價值，並專注傾聽消費者聲音，研發客製專屬網購族群及樂天店家的保險商品。

適逢樂天保險館正式上線，為歡慶開館，年底前至樂天保險館(https://www.rakuten.com.tw/insurance)瞭解指定險種後，並連結至新安東京海上線上投保網站加入會員且完成投保，即可抽iPhone 12 Pro、Apple Watch 6、Dyson造型全配組、RIMOWA行李箱等好禮，回饋給長久以來喜愛樂天市場及新安東京海上產險的客戶。