光陽啟動RevoNEX歐陸生產 首創義製台灣品牌電動重機

台灣光陽工業（KYMCO）今日於「Time to Excite 國際新車發表會」盛大發表四款新車，另外，光陽集團董事長柯勝峯宣布，同時啟動RevoNEX於歐陸生產的規劃，首創義大利製台灣品牌百萬電動重機在歐洲街道奔馳的商機。

今天光陽推出的四款新車包括，豪華三輪探險巡旅CV3量產版、兩段自動變速電動機車F9、冒險跨界大型速克達DT X360及白牌旗艦運動休旅重機KRV，以突破性設計吸引消費者目光，打造全新世代的駕車體驗。

柯勝峯於發表會中宣布，KYMCO並宣布首次登陸歐洲規劃生產基地，為將以台灣品牌義大利製造的百萬級電動重機RevoNEX量產上市做準備。發表會壓軸上陣全新一代AK 550未來藍圖，展現KYMCO國際大廠最強研發、生產實力，在低迷的消費市場中逆勢操作，進軍歐洲市場滿足全球更多KYMCO車主的騎乘需求。

柯勝峯表示，「KYMCO專注於『最得我心』品牌理念的落實，以帶給顧客更多的感動。深入了解消費者的需求，追求獨特出眾的產品，持續超越顧客的期待。在當今全球疫情肆虐的時刻，人們比以往更加渴望擁有日常生活中專屬個人風格的樂趣與享受。因此，我很高興今天能在這裡跟大家介紹KYMCO基於此理念所做的最新努力，以滿足全球不同市場與消費者的全方位需求。」

去年在義大利米蘭車展上驚豔全球的KYMCO RevoNEX高性能電動重機街跑概念車，在強勢發表後，KYMCO積極推動開發與量產進度，同時啟動RevoNEX於歐陸生產之規劃，使RevoNEX成為KYMCO第一款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。RevoNEX繼承了KYMCO次世代電動重機超跑SuperNEX的五大設計理念，突破了傳統街跑的框架與限制，賦予大型重機前所未有的全新定義。