美食-KY旗下「這一鍋」推出聯名零食 年底再推新鍋底

看準台灣零食龐大商機，美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲與多家知名食品業者合作開發系列聯名產品，以三大招牌湯底御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋，將皇室秘藏口味轉變成辦公室涮嘴零食，11月起陸續於全台全聯門市上架販售。

這一鍋表示，除了與「盛香珍」聯名開發御膳川椒風味杏仁果及腰果，與華元食品也蹦出新火花，將Air Corn空氣玉米脆餅與御膳麻辣鍋風味混合MIX；另外，台灣精品級爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」與這一鍋攜手研發御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜三種風味的爆米花，即將於12月初問世。

除了三款聯名產品，這一鍋也積極搶攻宅經濟市場，於今年秋冬與全聯獨家合作兩款湯底：御膳麻辣、一品酸菜，9月底上架即造成搶購熱潮，這一鍋並自家開發2-3人份的御膳麻辣鍋底（含鴨血豆腐），主打兩大賣點，包括可以喝的麻辣湯底，以及嚴選鴨血豆腐，另附上精美提盒，亦可當伴手禮，11月起7-ELEVEN開運年菜預購就可以買到，後續也將在這一鍋購物商城販售。