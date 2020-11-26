Honda供應鏈承化實業返台投資 致力粉末冶金產業高值化

投資台灣事務所今（26）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過「承化實業」斥資逾4億元擴大投資台灣。承化實業為Honda供應鏈，此次返台投資致力粉末冶金產業高值化。

投資台灣事務所指出，目前「投資台灣三大方案」已吸引725家企業超過1兆1,434億元投資，創造95,819個本國就業機會，包括206家臺商返臺投資約7,891億元，帶來6萬5,245個就業機會，後續尚有53家企業排隊待審。

承化實業從苗栗頭份起家，深耕粉末冶金產業超過30年，陸續在泰國、中國東莞設立生產基地，聚焦在地市場，是台灣粉末冶金業界唯一布局兩岸三地、東南亞的跨國企業。產品應用涵蓋智慧手機與家用3C、半導體、國防、汽機車、五金等相關零件，HONDA YAMADA、鐿鈦科技、台灣福興等皆為主要客戶，民國91年起成為中科院國防零組件合格供應商，也陸續打進國際知名品牌汽機車、工具、鎖具等大廠供應鏈。

承化實業表示，為分散美中貿易戰風險、同時配合多家台廠客戶已將產能移回台灣，加上新冠肺炎影響等因素，決定加速調整布局，將較高毛利率的美系車廠零件移回台灣生產，決定投資4億元在苗栗頭份增建智慧化廠房，導入新型精密設備，提升人力、綠能及品質精準率，在汽機車、不銹鋼半導體及國防產業提供更多高品質高附加價值產品，瞄準東協、日本及歐美市場，為傳統粉末冶金產業開創高值精微新紀元。