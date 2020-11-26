張媽媽慈善基金會散播溫暖 推「圓夢助學」等公益活動
「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）關懷弱勢，近年積極推動「樂學杉林」、「圓夢助學」、「吉祥樂學」與「行動醫療」等多項公益活動。其中「圓夢助學」紀錄片今年第二年製作，經由實地走訪偏鄉學校，用寫實又不失純真的方式，記錄偏鄉學子在求學過程中面臨的困境與挑戰，今（26）日正式發表。
日月光集團（3711）董事長張虔生與其兄妹為紀念母親所成立之張媽媽慈善基金會， 自106年成立以來，秉持張媽媽一生奉行廣結善緣、慈悲愛心、奉獻眾生的理念，辦理各項社會福利慈善公益事業。
其中「圓夢助學」計畫從108年開始，109年延伸至花東學校，兩年來提供897名學生，每人6,000元助學金，合計發出523.8萬元，希望協助偏鄉孩子，讓他們在求學階段能夠適性發展，培養正向自信的學習態度，未來能獲得更好的發展機會。
張媽媽慈善基金會除頒發偏鄉獎助學金，結合日月光投控所辦理的「吉祥樂學」專案已連續舉辦兩年，總經費逾700萬元，提供健康照護課程與培養長照專業人力，協助長輩們正向、快活迎接老年生活，成為陽光老人、創意老人、時尚老人以及公益老人。
為增進偏鄉學童多元知識，也首次在高雄市杉林區，舉辦「日月光樂學杉林」少年暑期營活動，攜手文藻外語大學、銘傳大學及國際STEAM教育協會的優秀師資與教學資源，為當地學童帶來多元愉快的學習經驗。
張媽媽慈善基金會也注意到社會上各個族群需求，聯合內政部警政署與弱勢、孩童、流浪動物等22個社福團體，在台北松菸文化廣場，共同舉辦「愛在每一個角落」慈善園遊會；另並邀請160位罕病病友及家屬，前往土城日月光廣場「湯姆熊歡樂世界」，讓小朋友盡情玩樂，也促成家長間的照護經驗交流，同時讓照顧的爸媽放鬆心境。
此外也捐款1,500萬元幫助花蓮，協助地震災區救災和災後重建工作等經費，期待幫助受災者勇敢地度過難關，儘速重建家園。
日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村表示，很開心今年有達到去年記者會中所許下的一些承諾，未來希望可以更加深入從國中、高中甚至大學，持續幫助這群孩子，除了助學之外，也希望可以把高科技帶到偏鄉，今年跟高雄市杉林國中合作，導入高科技電網的技術發電之外也可以監控用電，帶領孩子一起理解學校用電狀況以及節能觀念，未來期待一年可以鎖定一到兩間的偏鄉國中合作，期許這樣的願景可以跟偏鄉與學童實際上的需求連結，將資源確實發揮最大的效能。
高雄市桃源國中校長陳世明、高雄市那瑪夏國中校長洪自強、高雄市茂林國中校長王耀英代表出席，王校長代表致詞時表示，2020年是真的很悶的一年，很多的大型活動都因為疫情的關係而取消，張媽媽基金會是今年第一個來到偏鄉看這些孩子的一個單位，用最實質的方式來幫助這些孩子，感謝張媽媽基金會扶偏鄉孩子一把，讓他們在求學路上走得更順，也走得更長更遠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言