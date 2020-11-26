聽新聞
test
0:00 / 0:00
光陽首創義大利製台灣品牌 百萬電動重機街跑
國內機車龍頭光陽工業（KYMCO）今天在南山微風盛大發表4款新車：豪華三輪探險巡旅CV3量產版、兩段自動變速電動機車F9、冒險跨界大型速克達DT X360及白牌旗艦運動休旅重機KRV。董事長柯勝峯並宣布首次登陸歐洲規劃生產基地，以義大利製造的台灣品牌打造百萬級電動重機街跑RevoNEX量產上市做準備，在低迷的消費市場逆勢操作，滿足更多車主的需求。
柯勝峯表示，雖然今年因疫情缺席機車界年度盛會米蘭車展，但KYMCO新車上市計畫仍堅定進行，今天會中一口氣發表涵蓋「紅牌、黃牌、白牌、電動車」等4款新車提供給消費者更多選擇，有信心持續運用最新科技與創新，打造RevoNEX成為消費者最渴望的電動車款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言