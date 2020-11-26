光陽首創義大利製台灣品牌 百萬電動重機街跑

馬斯克規劃特斯拉的三大營運目標，在全球各地興建超級工廠、研發高效能電池的技術能力、研發最強而有力且有AI運算功能的自動駕駛系統。對華爾街市場來說，電動車出貨年增率得要維持在四～五成間，才能讓特斯拉的資本市值常態維持在4000億美元以上。

2020-11-26 13:37