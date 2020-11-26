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Nike訂單倍增再倍增 冠星-KY明年EPS上看14元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

短纖布廠冠星-KY（4439）今年首度打入Nike供應鏈，下半年開始出貨，明年因為是全年出貨，加上訂單會逐步放量，明年冠星整體的Nike出貨量有望倍增再倍增，法人看好冠星明年每股獲利上看14元，將挑戰2019年疫情發生前的13.92元。

冠星剛公布第3季財報，單季稅後大賺1.93億元，比去年同期大幅成長42.9％，更比第2季暴增近2.9倍，換算單季每股純益高達6.16元，創下歷史新高，打敗分析師預期。累積冠星今年前三季每股純益10.8元，已賺進一個股本，每股獲利表現甚至超越儒鴻和聚陽，暫居紡織族群每股獲利王。

第4季雖然冠星進入傳統淡季，營運將比第3季下滑，但公司對於明年營運展望樂觀，目前接單能見度已經可以看到明年中。

冠星營運長洪享民今天表示，因為疫情關係，冠星今年第3季營收其實還比去年同期衰退兩成，但獲利年增率卻高達42.9％，最主要原因在於柬埔寨廠的擴產效應展現。冠星早在2011年就南向柬埔寨設廠，去年公司投下1,600萬美元（約新台幣4.6億元）在柬埔寨啟動擴產，並同步更新生產設備，柬埔寨的布料月產能從原本250萬磅拉升到300萬磅。

經濟規模擴大，新設備效率更高，再加上自有產能的利潤高於外包產能，這幫助冠星第3季毛利率暴衝到24.94%，比起第2季或去年同期，都拉升將近7個百分點，帶動獲利衝鋒。洪享民認為，這個擴產效益不是曇花一現，接下來將持續發酵。以今年第4季為例，因為是淡季營收規模下降，毛利率會比第3季下滑，但可望維持在兩成以上，高於去年水準，且明年毛利率可望再優於今年。

至於明年營收動能方面，包括前兩大客戶愛迪達（Adidas）和GAP，目前提供給公司的明年度訂單展望都是較今年成長；另外冠星今年首度打入Nike供應鏈，大約從5月開始出貨，等於貢獻今年營運只有半年；明年Nike是全年出貨，加上訂單逐漸放量，估計明年冠星出貨給Nike的數量有望倍增再倍增，為營運挹注額外動能。有法人估算冠星明年每股獲利上看14元，將超越2019年的13.92元，突破疫情發生前的水準。

Nike 柬埔寨

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