年底報紅單！加工處：三投資、兩擴廠、投資金額20億

經濟部加工出口區管理處於今（26）日召開入區投資審查會，核准通過聚鉑精密科技等三家投資案，以及美商安天德百電及天二科技等兩家擴廠案，總投資金額逾20億元。

加工處表示，聚鉑精密科技屬於高科技精密機械加工產業，提供鋁、鈦、不銹鋼等各種合金之精密機械加工及量測，廣泛服務航太、光電及半導體製程設備、及光學、綠能等產業精密零組件製造。該公司已建立AS9100D航太品質系統，並取得International Aerospace Quality Group國際航太品質協會認證，目前已擁有10餘家國內外航太製造大廠供應商品質系統認證，將投資1.38億元於屏東園區設廠。

加工處說，至於另外兩家投資案，廠商目前尚未決定對外公布訊息，僅透露一家為食品檢驗公司主要從事食品重金屬、營養標示、添加物及電子煙尼古丁檢測等服務，另外一家為銷售家庭及工業用淨水處理機台、零組件及其周邊耗材。

此外，加工處11月也通過兩家廠商擴廠案，美商安天德百電將投資15億元進駐高雄園區高階製造中心前瞻科技大樓，擴增防火絕緣材料、電動車絕緣與密封零件，及5G雲端伺服器零組件等產品產線。另一家為天二科技，投資金額2.4億元購置高雄園區廠房，擴增被動元件—金屬板電阻之製造產線。