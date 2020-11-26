中華車eMOVING攜手Gogoro 明年底推首款換電機車

中華汽車（2204）總經理陳昭文與睿能創意執行長陸學森今（26）日宣布啟動電動機車合作，2021年底eMOVING將推出使用 Gogoro Network® 智慧電池交換平台服務的電動機車。未來，eMOVING將針對不同車型分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，相信更能完善多元能源策略理念。

陸學森表示，中華電動車 eMOVING，不但是綠牌車的先鋒，也順應電動機車浪潮來臨之際，積極開發不同級距產品來因應市場需求，現今共同參與PBGN 聯盟，透過Gogoro 所提供的關鍵零組件、創新技術及智慧電池交換平台上設計開發的電動機車車型，一起換電衝刺，帶動電動機車市場蓬勃發展，共同實踐推動大型都會轉型永續智慧城市的願景。

中華汽車認為不同消費者對電動機車的需求不會只是單一方案，充電或換電不同能源補充方式都存在需求，因此致力於「多元能源方案」的推動；除了現有iE125符合政府公規快充系統的普通重型機車，以及輕量化家充電池的Shine與Bobe電動自行車等充電型車輛持續發展外，將再推出Powered by Gogoro Network®(PBGN)換電型車輛，而未來也不排除尋找其他合作夥伴。

中華汽車eMOVING深耕台灣電動機車市場，伴隨著技術世代的演進，持續創新產品，不間斷傳達專注於綠色能源的決心。iE125結合在家便利充電與外出快速補電概念，實現低碳城市的願景，不僅節能環保，還同時享有能媲美150c.c.的0-50km/h直線加速3.9秒性能；電動自行車Shine與Bobe免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅五免特性，車身輕巧、好牽好騎與輕鬆抽取補充電能毫不費力的鋰電池，讓女性朋友也能優雅移動；iE PICKUP車型以中華汽車豐富商用車經驗開發，為同級燃油車款的兩倍載重能力，結合台灣電力、台灣自來水、中鋼（2002）、黑貓宅急便、便利帶、宅配通、摩斯漢堡、必勝客、肯德基等企業夥伴，共同以實際行動支持環保。

此次透過與Gogoro合作，能持續開發出各類符合消費者需求的產品；加上Gogoro Network® 全台部署近 2,000 座電池交換站，提供完備豐富的能源補充方式，可讓消費者選擇更多元，生活移動更環保，演繹機車與科技生活的新潮趨勢，中華汽車以實際投入打造綠能移動新願景。