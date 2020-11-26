音波拉提成醫美主流 麗彤探頭醫材月入千萬元
麗彤（6539）今年引進獲歐盟CE、韓國KFDA、台灣TFDA認證的第三代海芙音波拉提儀器設備，隨著音波拉提」已成為對抗老化的醫美保養訴求基本款，是抗老醫美的主流趨勢之一，麗彤的策略合作夥伴君綺醫美診所近半年需求拉高，挹注麗彤來自音波拉提探頭的耗材收入，自下半年起平均月入達千萬元。
麗彤董事長張麗綺說，消費者對無「齡」感活到老的訴求增加，對於基礎保養、微整形、整形等醫美技術的接受度也漸增，使旗下醫美管理平台手握原廠認證的醫美儀器設備、醫材等的需求攀升，尤其在「音波拉提」的部分，麗彤旗下即擁有包括Ulthera、UltraSkin、Hifu Ultraformer等多種音波拉提設備，並已在全台11家醫美診所中使用，在消費者的需求增溫下，帶動探頭耗材出貨暢旺。
張麗綺說，此次引進第三代海芙音波拉提儀器設備，除了檢視查證為國家認證的儀器設備外，也結合原廠進行醫美診所的專業醫師培訓認證，加上設備本身具有擊發速度快且易操作、雙手把設計利於節省更換探頭的時間、五種探頭可依部位調整深度等優勢，看好公司未來醫材銷售業績表現。
第4季是醫美保健消費旺季，張麗綺說，策略聯盟醫美診所祭出1111相關活動助威，催動主力醫材產品包括肉毒、玻尿酸、皮秒雷射、以及超音波拉皮設備使用的探頭等耗材產品有機會遞出優異的成績，另一方面，保健及保養品也積極搶占電商購物潮的市場份額，並結合網紅、代言人等持續在線上、線下及社群媒體中落實精準的行銷策略，有助本季營運表現。
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