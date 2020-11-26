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開盤就漲停！「高端」憑什麼受外資青睞、簽署全國第一份「新冠疫苗MOU」？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
高端疫苗總經理陳燦堅 （本報系資料庫）
高端疫苗總經理陳燦堅 （本報系資料庫）

25日早上9點，開盤不到三分鐘，「高端疫苗」的股票就已亮燈漲停，鎖死在每股102.5元，成為近兩個月來，高端股價收盤的最高價。背後有何利多撐盤？

股票開紅的原因，在於高端疫苗昨日首度向外界證實，高端疫苗將與馬來西亞上市公司，簽署全台灣第一個「新冠疫苗外銷MOU」。

時間回到24日午間，於富邦金融大樓所舉辦的「高端疫苗法說會」，高端疫苗總經理陳燦堅、發言人李思賢、財務協理楊郁萍全都列席其中。

面對媒體提問，上週五由新加坡海峽時報（Straits Times）所披露的消息，是否皆屬實，陳燦堅直言：「報導中所寫，基本上都是真的。」

根據新加坡海峽時報的新聞指出，國際藥廠Metronic（MGB）旗下馬來西亞子公司Metronic Medicare Sdn Bhd（MMSB），日前已向高端簽定備忘錄，雙方初步協商談判，預計以最多300萬劑、每劑最高50美元的價格進行交易。

陳燦堅透露，目前MMSB已經備妥總計150萬美元的訂金，準備匯入高端的公司戶頭，可望在今年年底前完成正式協議的簽署。

不過，更令外界好奇的是，論國內疫苗開發速度，國光、聯亞的進度也不輸高端，何以高端疫苗能成為第一支，受到國外青睞的疫苗廠商呢？

大廠師出同源，高端有兩大優勢

陳燦堅分析自家優勢有二。首先，是高端疫苗和「美國藥廠莫德納（Moderna）」其實是師出同門，兩家疫苗的開發授權，皆來自美國國家衛生研究院。

而就在16日，莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）宣布，莫德納疫苗三期臨床數據的保護力高達94.5％，引領全球。

陳燦堅因此篤定表示，與莫德納使用同一種疫苗的高端，在保護力上絕對能與莫德納匹敵。

但有別於莫德納對疫苗，以「mRNA」技術開發，高端疫苗在技術上，選用了傳統的「次單位」開發方式。而這也因此建立起，高端疫苗的第二個優勢。

原來，由mRNA技術所開發的疫苗，雖然研發速度快，但缺點在於需要施打大量的病原體遺傳物質進入體內，受試者容易產生極大的副作用。

反觀「次單位」技術開發法，只是用病毒外殼的蛋白質誘發免疫反應，相對前者，不僅抗原的變異性更低，對身體的安全性也更高。

也就是說，前有師兄「莫德納疫苗」的高保護力，作為疫苗有效的依據；後有「次單位」開發法的技術後盾，兩者相輔相成，也成就了高端在未來的長期競爭優勢。

力拚2021 Q3上市，日產10萬劑

對於新冠疫苗究竟何時能夠上市，發言人李思賢表示，高端的臨床一期已完成，規劃12月下旬將展開第二期臨床試驗。同時，力拚明年6月，取得緊急使用授權（EUA），明年第三季可望量產。

陳燦堅也表示，若明年能如期完成授權取證，依照目前高端平均8～10萬支的日產能粗估，明年將有望生產1000～2000 萬劑。

此外，隨著Pfizer、Moderna等國際藥廠的三期臨床試驗完成，預期世界衛生組織（WHO）在明年第一季，將根據這些大廠的試驗結果，訂定一套新標準，取代三期臨床試驗。

到時，包括高端在內的第二波新冠疫苗公司，將有望能以更快速度，將疫苗銷往國際。

不過，投資人也別躁進，需緊盯業者提出的時程表，以進度來檢視營運基本面。

（作者／蔣濬浩 本文出自2020.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

新冠疫苗 馬來西亞 莫德納疫苗 日產 新加坡

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